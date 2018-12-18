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среда, 19 декабря 2018 07:25

Какие должны быть обязанности у детей разного возраста

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Какие должны быть обязанности у детей разного возраста
Важно учить ребенка его обязанностям в соответствии с возрастом. Фото: 24smile.

К детям, независимо от их возраста, следует относиться, как к полноценным членам семьи. Следует приучать их к ответственности с раннего детства.

"С детства следует учить ребенка самостоятельности, убирать за собой, выполнять простейшие просьбы родителей. Дети будут чувствовать себя равными со старшими братьями и сестрами, родителями", - говорит Gazeta.ua психолог Наталья Носаль.

Gazeta.ua расскажет, какими должны быть обязанности у детей разного возраста.

Дети 2-3 лет

С раннего возраста следует учить детей убирать за собой игрушки. Это дисциплинирует, приучает к порядку. Следует приучать детей застилать постель, складывать свои вещи, раздеваться и одеваться. До трехлетнего возраста малыш должен уметь самостоятельно чистить зубы, умываться.

Дети 4-5 лет

С 4 лет следует учить детей убирать за собой со стола посуду после завтрака, обеда или ужина. Вместе с мамой можно пробовать мыть чашки или тарелки. Если есть домашние животные, следует учить малыша их кормить и убирать за ними. Во время уборки квартиры или дома к этому также следует привлекать ребенка.

Дети 6-8 лет

Школьников следует учить составлять свой ранец, убирать на письменном столе и полках. Мама может привлекать дочь к приготовлению пищи, накрытие на стол, полив цветов. То же самое могут делать и ребята. Дети могут вместе с родителями выгуливать собаку, выносить мусор и даже пылесосить.

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Дети 8-11 лет

Если в семье есть младшие дети, старшие имеют ухаживать за ними, помогать. Дети должны уметь подготовить продукты к блюдам - ​​помыть, почистить, нарезать и тому подобное. Детей также следует учить распоряжаться карманными деньгами, пришивать пуговицы и зашивать дырки.

Дети 12+

Дети должны стать полноправными членами семьи - конечно в разумных пределах. Пусть они ухаживают младших, вкладывают их спать, одевают. Следует учить детей готовить простые блюда, самостоятельно убирать свою комнату и наводить порядок в шкафу. Дети должны уметь самостоятельно распределять время на развлечения и обучения.

Домашние животные - важный фактор физического, эмоционального и умственного развития для ребенка. Животное выбирают не только учитывая финансовые возможности или условия проживания. Стоит обращать внимание на тип характера малыша. Подвижной ребенку подойдет кот или собака. Для интроверта лучше подобрать хомяка, морскую свинку или рыбку.

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