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понедельник, 27 апреля 2020 13:00

Как в Xiaomi: Samsung работает на смартфоном с выдвижной камерой

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Как в Xiaomi: Samsung работает на смартфоном с выдвижной камерой
Новый Самсунг будет называться А90. Фото: gagadget.com

Samsung создает первый смартфон с выдвижной фронтальной камерой.

В прошлом году южнокорейская компания уже выпустила Galaxy A80 со сложным выдвижным механизмом и поворотной камерой. Но теперь они обратились к более простому решению, сообщили в InternetUa.

Фронтальную камеру новинки поместят в выдвижной блок, расположенный в верхней торцевой части корпуса. Аналогичное решение уже используется в устройствах разных производителей, благодаря чему они выпускают смартфоны без вырезов или отверстий на дисплеях.

Название будущего смартфона не раскрывают, однако предполагается, что он станет частью серии Galaxy A. Также предполагается, что новинка получит тройную основную камеру, помещенную в вертикальный блок на тыльной стороне корпуса и дополненную светодиодной вспышкой. Здесь же нашлось место сканеру отпечатков пальцев.

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Аппарат получит 6,5-дюймовый дисплей и будет иметь габариты 183,5 × 77 × 9,2 мм. На нижней торцевой поверхности расположен интерфейс USB Type-C, а также микрофон и динамик. Стандартный 3,5-миллиметровый разъём для подключения гарнитуры будет отсутствовать.

Компания Xiaomi начала продавать новый самокат Scooter 1S.

Scooter 1S - обновленная версия популярного уже четыре года Xiaomi MiJia Electric Scooter. Тогда электросамокат стал первым продуктом Xiaomi, получившим престижную дизайнерскую премию Red Dot Best Design Award, сообщили ВСВІТІ.

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