Как принести в свою жизнь больше гармонии

Чтобы изменить свою жизнь к лучшему - следует избавиться от негативной энергии в собственном доме. Как только это произойдет, в жизни появится мотивация, а в душе больше уверенности.

Люди часто не дооценивают силу негативной энергии. Поэтому им кажется, что они зашли в тупик, пишет "Сегодня".

Специалисты дают пять советов, которые помогут очистить энергию в доме

1. Уберите в доме.

Первый шаг к тому, чтобы избавиться от негативной энергии, - наведение порядка в комнате, квартире или доме. Стоит вытереть пыль, сменить постельное белье, почистить ковры, разложить вещи на свои места. Многие люди от ощущения чистоты чувствуют облегчение.

2. Переставьте мебель

Мебель в комнате должна быть расположена вполне комфортно. Если вам мешает стул или стол стоит не на том месте - переставьте все так, чтобы в помещении появилось больше свободных зон.

Автор: reactor

К примеру, вы много времени проводите на диване и вам не нравятся картина напротив, снимите ее и повесьте фото. Кроме того, диван можно передвинуть в другую сторону комнаты - ближе к окну.

3. Зажгите благовония

Изменение запаха в комнате уменьшает негативную энергию в помещении. Ароматы позволяют изменить динамику жизненного пространства. Они помогут при медитации, расслаблят. Очистив таким образом воздух - в пространстве появляется спокойствие. Он повлияет на ваши мысли и видение многих вещей.

Автор: parvatishop

4. Избавьтесь от вредных привычек

Чтобы в помещении было легко и спокойно находиться, нужно начать с очистки собственных мыслей и мировосприятия. Если вы курите в комнате - начните делать это на балконе. Чтобы очистить негативную энергию, изучите более внимательно то, что вы делаете в доме, и измените это.

Автор: yuristland

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5. Украсьте интерьер живыми растениями

Комнатные растения приносят положительную энергию и гармонию в дом.

Автор: yandex.com

Расставьте в комнате несколько вазонов, или возьмите за привычку раз в неделю приносить домой живые цветы.

В течение июля и августа землян ждет коридор затмений. Обычно влияние таких мощных явлений чувствуется за три дня до и после. В этот период следует быть осторожными людям с болезнями сердечно-сосудистой системы, с вегето-сосудистой дистонией, гипертоникам и особенно тем, чье самочувствие зависит от изменений погоды. В дни затмений даже здоровый человек может чувствовать слабость и головную боль.