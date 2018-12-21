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среда, 26 декабря 2018 07:25

Как одна привычка поможет достичь успеха

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Как одна привычка поможет достичь успеха
Последовательность - ключ к успеху. Фото: zamyzhem

Последовательность и дисциплинированность способствуют успеху. Но будет ли человек таким, зависит только от него.

"Последовательность перекрывает талант. Последовательность перекрывает добрые намерения. Последовательность перекрывает удачу. Последовательность перекрывает даже качества", - говорится в блоге писателя Тома Мур на "Новое время".

Блогер советует не откладывать запланированное в долгий ящик. Нужно сделать это сегодня. Посвятите несколько минут чтению, встаньте в 5 утра, пойдите в тренажерный зал.

Если вы не знаете, что делать, просто сделайте хоть что-то советует специалист. Посвятите этому всего несколько минут. Так у вас заведется новая привычка.

"Поддерживать ее - уже другая история. Впрочем, даже наиболее дисциплинированным людям в мире трудно дается поддержка чего-либо без дополнительных усилий. Вы делаете это один раз - валун катится на несколько дюймов вперед. Завтра вы делаете это снова и валун катится еще на несколько дюймов . А камни легче толкать, когда они начинают катиться ", - пишет Мур.

Невозможно стать успешным человеком, если постоянно искать оправдания

Многие люди застряли в своих посредственных обстоятельствах. Они производят больше жалоб и волнений, чем реальных действий. Вместо жаловаться на жизнь, следует последовательно и дисциплинированно действовать. Это приведет к четкости.

"Я пишу в течение пяти лет. Первые 4,5 года находился в постоянной растерянности и не знал, о чем писать. Но моей целью было не качество, а действие. Действие привело к четкости. Публикуя хоть что-то, я сделал больше, чем если бы не делал ничего. Я увидел, как некоторые из статей стали набирать обороты. Я начал с 1 тыс. просмотров в мае и дошел до 25 тыс. просмотров в июне. Эта цифра выросла еще в два раза пару месяцев назад. Совсем небольшая действие может очень быстро привести к огромным результатов ", - резюмирует писатель.

Действие приводит к четкости. Последовательность заставляет двигаться, задает направление. По словам Мура, невозможно стать успешным человеком, если постоянно искать оправдания.

Не знаете, что делать, сделайте хоть что-то

Оправдываться легче, чем двигаться вперед. Именно поэтому столько людей застряли в посредственности. Они выбрали более легкий путь. Хотя эта дорога простая, но она приводит к обманутых надежд и больших разочарованием. Если вы хотите того, чего нет у других, вы должны делать то, что не делают другие. Прекратите оправдываться и начните развиваться. Никогда не прекращайте расти. Никогда не признавайте свою слабость и не позволяйте ей управлять вашей жизнью ", - советует специалист.

Последовательность дается с трудом. Ежедневная работа дает свои плоды - вы успешно освоите новый навык.

В мире много лучших нас людей. Но существует вещь, которой вы можете справиться лучше, чем они: продержаться дольше. Движение вперед поможет победить сильного противника.

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"Большинство из этих людей не будут последовательными. В жизни нам всем придется выбирать: боль дисциплины или боль сожаления. Выберите путь, который поможет вам достичь желаемых целей", - говорит Том Мур.

Если хотите быть успешными нужно рано вставать, отказаться от телевизора, не слушать чужие советы, не бояться провала, всегда идти к своей мечте и не слушать других. Не нужно совсем отказываться от телевизора. Стоит смотреть правильные программы вместо сериалов.

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