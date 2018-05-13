Как на человека влияет смерть партнера

После смерти партнера повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: Алимеро

После смерти партнера у людей резко повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Американские ученые из Университета Райса обнаружили, что такой риск длится полгода, пишет "Новое время".

В исследовании приняли участие 65 человек от 51 до 80 лет. Подопытных разделили на две группы. В первую включили вдов или вдовцов. Во вторую - людей, которые имеют пару.

"В первые шесть месяцев после потери вдовы и вдовцы попадают в зону повышенного на 41% риска смертности. 53% этого повышенного риска связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - говорит руководитель исследования, доцент кафедры психологии в Школе социальных наук Университета Райса Крис Фагундес.

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Люди, которые потеряли пару в течение последних трех месяцев, имеют более высокий уровень про-воспалительных цитокинов и низкую вариабельность сердечного ритма. У людей того же пола и возраста, не потеряли близкого человека, эти показатели в норме.

Ученые из Калифорнийского технологического института опровергли существование жизни после смерти. Ученые провели квантовые испытания. Жизнь после смерти могло бы существовать, если бы сознание было отделенной от физического тела.