Как круизный корабль: в космосе откроют отель

В космическом отеле сможет поселиться более 400 человек. Фото: Comic Vine

Американская компания The Gateway Foundation разрабатывает первый в мире космический отель Von Braun Space Station. Там сможет поселиться более 400 человек.

На первых этапах проживания в орбитальном отеле будет недешевым, но по мере развития технологий доставки в космос цена будет снижаться, передает Planeta Today.

Von Braun Space Station откроется в 2025 году и сначала будет рассчитан на меньшее количество людей - за неделю станцию ​​смогут посещать около 100 человек. Она будет напоминать комфортабельный круизный корабль.

"Забудьте о космической станции, которую можно было увидеть, например, в культовом фильме Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001". Наш проект выглядит гораздо симпатичнее и безопаснее", - говорят представители компании.

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Орбитальный отель будет основан на принципе модульности, будет динамично расширяться и развиваться. Авторы проекта говорят, что станция даже сможет похвастаться искусственной гравитацией.

Американская компания Orion Span Inc. работает над созданием особой космической станции, которая должна стать первым отелем, расположенным за пределами атмосферы нашей планеты. Названием ее будет "Аврора".