Как круизный корабль: в космосе откроют отель

 
Ексклюзивы
1/5
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1116
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1683
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6012
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 5913
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1737
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 783
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 513
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1602
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5328
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28548
Фото
Все фото
4
3
12
8
12
NASA сняли сказочные вихри облаков
NASA сняли сказочные вихри облаков
Поймали самую старую акулу на планете
Поймали самую старую акулу на планете
Празднуют 50-летие высадки - NASA показали серию панорам с Луны
Празднуют 50-летие высадки - NASA показали серию панорам с Луны
Наука, а не магия: фотограф делает невероятные фотографии химических реакций
Наука, а не магия: фотограф делает невероятные фотографии химических реакций
Показали первые камни, которые забрали с Луны
Показали первые камни, которые забрали с Луны
Видео
Все видео
Показали видео с эпицентра сверхмощного урагана Дориан
Показали видео с эпицентра сверхмощного урагана Дориан
Показали пульсацию ядерного реактора
Показали пульсацию ядерного реактора
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Индия запустила на Луну межпланетную станцию
Индия запустила на Луну межпланетную станцию
Показали самое точное изображение структуры человеческого мозга
Показали самое точное изображение структуры человеческого мозга
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28548
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6624
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2565
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2754
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 864
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
среда, 04 сентября 2019 08:51

Как круизный корабль: в космосе откроют отель

  Комментировать
Как круизный корабль: в космосе откроют отель
В космическом отеле сможет поселиться более 400 человек. Фото: Comic Vine

Американская компания The Gateway Foundation разрабатывает первый в мире космический отель Von Braun Space Station. Там сможет поселиться более 400 человек.

На первых этапах проживания в орбитальном отеле будет недешевым, но по мере развития технологий доставки в космос цена будет снижаться, передает Planeta Today.

Von Braun Space Station откроется в 2025 году и сначала будет рассчитан на меньшее количество людей - за неделю станцию ​​смогут посещать около 100 человек. Она будет напоминать комфортабельный круизный корабль.

"Забудьте о космической станции, которую можно было увидеть, например, в культовом фильме Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001". Наш проект выглядит гораздо симпатичнее и безопаснее", - говорят представители компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько стоит номер в отеле на дереве

Орбитальный отель будет основан на принципе модульности, будет динамично расширяться и развиваться. Авторы проекта говорят, что станция даже сможет похвастаться искусственной гравитацией.

Американская компания Orion Span Inc. работает над созданием особой космической станции, которая должна стать первым отелем, расположенным за пределами атмосферы нашей планеты. Названием ее будет "Аврора".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как круизный корабль: в космосе откроют отель». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

Над Радой изменили государственный символ

От казни случайно уцелело лишь 15 человек

Самое читаемое
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 66640
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ Просмотров: 38306
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
В сеть попали впечатляющие фото политиков в молодости
15
 Просмотров: 26046
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
Лопнуть от смеха: показали смешные фото собак во время сна
30
 Просмотров: 20340
&quot;Такова жизнь&quot; - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии
"Такова жизнь" - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии Просмотров: 17901
Наука
Показали видео с эпицентра сверхмощного урагана Дориан
Показали видео с эпицентра сверхмощного урагана Дориан
 Просмотров: 1467
На Земле зафиксировали мощнейшую магнитную бурю
На Земле зафиксировали мощнейшую магнитную бурю Просмотров: 4527
Вырастили искусственный мозг, который учится "думать"
Вырастили искусственный мозг, который учится "думать" Просмотров: 1179
Создали одежду для защиты от комаров
Создали одежду для защиты от комаров Просмотров: 180
Ученые создали искусственную зубную эмаль
Ученые создали искусственную зубную эмаль Просмотров: 495
Больше всего комментируют
5
"Первый звонок" в комитетах начался со споров
5
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
4
Украинский министр готов стать донором органов
3
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
2
Дубилет рассказал о победах нового правительства
Голосов: 884
Голосование Чего больше всего ожидаете от нового правительства
  • Быстрых реальных реформ и роста экономики
  • Дешевого доллара
  • Снижения тарифов
  • Роста зарплат и большей стабильности
  • Преодоления коррупции
  • Положительных изменений не будет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua