Сколько стоит номер в отеле на дереве

Строительство отеля обошлось владельцам примерно в 1,5 миллиона датских крон. ФОТО: www.lovtag.dk

На датском острове Ютландия открыли отель Løvtag, который расположен на верхушках деревьев.

Пока построили только один номер отеля, но его уже забронировали заранее более 70 человек, передает sclistok.com.

Строительство дома обошлось владельцам примерно в 1,5 миллиона датских крон.

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Внутри номера оборудованы дизайнерской мебелью, водопроводом, электричеством, туалетом и ванной.

Цена номера на двоих с завтраком в этом отеле стоит 2750 крон.

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