Сколько стоит номер в отеле на дереве

 
Ексклюзивы
1/5
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1125
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 396
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1152
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 630
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 2997
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 558
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1161
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2268
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
2 Просмотров: 2224
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5931
Фото
Все фото
6
7
7
5
7
Люди спасались на крышах автомобилей: мощный ливень подтопил Вашингтон
Люди спасались на крышах автомобилей: мощный ливень подтопил Вашингтон
В Испании прошел традиционный забег быков: фото и видео
В Испании прошел традиционный забег быков: фото и видео
Киевлянка рассказала, как покинула любимый бизнес и уехала в грузинское село открыть кафе
Киевлянка рассказала, как покинула любимый бизнес и уехала в грузинское село открыть кафе
В жилом доме взорвался газ: погибла семья
В жилом доме взорвался газ: погибла семья
Украинка поделилась впечатлениями от жизни в нетипичной постсоветской стране
Украинка поделилась впечатлениями от жизни в нетипичной постсоветской стране
Видео
Все видео
Альпинист пытался покорить 300-метровый небоскреб без страховки
Альпинист пытался покорить 300-метровый небоскреб без страховки
Ведущий грузинского телеканала обматерил Путина
Ведущий грузинского телеканала обматерил Путина
В Черном море перевернулся катамаран - есть погибшие
В Черном море перевернулся катамаран - есть погибшие
Ибрагимович дублем принес победу своей команде над "Торонто"
Ибрагимович дублем принес победу своей команде над "Торонто"
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 396
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2061
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 657
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1836
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1881
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 576
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
вторник, 09 июля 2019 11:16

Сколько стоит номер в отеле на дереве

  Комментировать
Сколько стоит номер в отеле на дереве
Строительство отеля обошлось владельцам примерно в 1,5 миллиона датских крон. ФОТО: www.lovtag.dk

На датском острове Ютландия открыли отель Løvtag, который расположен на верхушках деревьев.

Пока построили только один номер отеля, но его уже забронировали заранее более 70 человек, передает sclistok.com.

Строительство дома обошлось владельцам примерно в 1,5 миллиона датских крон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевляне рассказали, как открыли популярный отель в Индии

Внутри номера оборудованы дизайнерской мебелью, водопроводом, электричеством, туалетом и ванной.

Цена номера на двоих с завтраком в этом отеле стоит 2750 крон.

В международном аэропорту "Борисполь" построили капсульный хостел "Геттслип Борисполь" — гостиницу с маленькими кабинками-капсулами для сна.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько стоит номер в отеле на дереве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

День превратился в ночь: в Киеве вспыхнул масштабный пожар

В Канаде открыли памятник украинцу

Возле украинского села испытали ядерную бомбу

Дату строительства моста вычислили астрономы

В масштабном пожаре сгорели церкви, монастыри и более 2 тыс. домов

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 30937
&quot;Икона стиля&quot; - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
"Икона стиля" - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
4
 2 Просмотров: 20379
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
4
 Просмотров: 16343
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
 Просмотров: 14859
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы 8 Просмотров: 13518
Мир
Люди спасались на крышах автомобилей: мощный ливень подтопил Вашингтон
Люди спасались на крышах автомобилей: мощный ливень подтопил Вашингтон
6
 Просмотров: 2178
"Все в рамках закона" - журналиста, который обматерил Путина, не уволят
"Все в рамках закона" - журналиста, который обматерил Путина, не уволят 1 Просмотров: 1386
Рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки
Рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки Просмотров: 477
Дело против актера Кевина Спейси в отношении сексуальных домогательств могут закрыть
Дело против актера Кевина Спейси в отношении сексуальных домогательств могут закрыть Просмотров: 225
Журналистов РосЗМИ не пустили на конференцию по свободе прессы
Журналистов РосЗМИ не пустили на конференцию по свободе прессы Просмотров: 360
Больше всего комментируют
8
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
8
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
5
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
4
Филарет дал интервью российским пропагандистам
4
Первый приход Православной церкви в Украине вернулся в РПЦ
Голосов: 618
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua