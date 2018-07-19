Как будут учиться группы продленного дня

В группах продленного дня можно открывать инклюзивные группы. Фото: Medium

Министерство образования и науки подготовило новый порядок создания групп продленного дня.

Сейчас документ находится на регистрации в Министерстве юстиции, сообщает пресс-служба Минобразования.

"Новый порядок предусматривает более комфортные условия для детей, учитывает особенности сельских и горных местностей, а также впервые предоставляет возможность открывать инклюзивные группы", - говорится в сообщении Минобразования.

Теперь в одной группе продленного дня не смогут находиться дети 4-х возрастных категорий - ученики 1-4 классов. Разница в возрасте не должна превышать двух возрастных групп - 1-2 классов. Благодаря этому создадут комфортные условия пребывания для детей.

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Изменение по возрастов касается только городов. Учебные заведения в сельской или горной местности смогут образовывать группы продленного дня для учащихся разного возраста.

Учащиеся 1 класса получат 2 типа наборов LEGO. Каждому школьнику выдадут "Шесть кирпичиков". Конструкторы LEGO Play Box - на каждый класс. Учителя также получат материалы с методиками обучения и работы с детьми за использованием конструктора.