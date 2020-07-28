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вторник, 28 июля 2020 09:36

К Земле приближается астероид - NASA

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К Земле приближается астероид - NASA
NASA анонсировало приближения астероида к Земле. Фото: hvylya.net

К Земле приближается астероид 2009 PQ1 диаметром от 84 до 190 м.

Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Космическое тело максимально сблизится с Землей 5 августа в 19:35 по Киеву. Оно пролетит мимо нашей планеты со скоростью 13,4 км/c на расстоянии 3,2 млн км. В следующий раз так близко будет пролетать 10 августа 2137-го.

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Астероид 2009 PQ1 открыли 14 августа 2009 года. Он относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца совершает за 669 земных дней, или 1,83 земного года.

NASA отправит работа на астероид "16 Психея". Этот космический объект состоит из ценных металлов, общая стоимость которых превышает экономику всей Земли. Большинство астероидов состоят из камней и льда. Но ядро ​​этого содержит железную руду, никель и золото. Стоимость всех ресурсов составляет $10 тыс. квадриллионов.

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