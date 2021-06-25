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пятница, 25 июня 2021 07:52

К Земле летит гигантский астероид

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К Земле летит гигантский астероид
Скорость полета астероида относительно Земли составляет 13,35 км / с. Фото: pixabay.com

25 июня астероид размером с два футбольных поля максимально приблизится к Земле.

Космическое тело диаметром более 228 м под названием NY65 впервые обнаружили в июле 2010 года, сообщили на сайте центра исследований объектов околоземного пространства NASA. С тех пор за ним вели наблюдение.

Скорость полета астероида относительно Земли составляет 13,35 км/с, или 13,3 тыс. км/ч. А период вращения NY65 вокруг Солнца - 3685 земных суток. В ближайшей к Земле точке объект будет находиться от нашей планеты примерно в 5,8 млн км, на расстоянии в 15 раз превышающем расстояние от Земли до Луны.

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В США жители штата Флорида увидели в небе яркий метеор и сняли его падение. Эксперты не пришли к общему мнению, какой именно объект был в небе. Некоторые считают, что это был астероид.

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Дата
25
июня

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