Изобретатель сделал первую аудиозапись фото: bezopasnik.info

9 апреля 1860 года французский изобретатель Эдуард-Леон Скотт де Мартинвилл сделал первую аудиозапись. Сейчас ее хранят в парижском архиве.

Первыми устройствами для записи и воспроизведения звука были механические музыкальные инструменты. Они могли воспроизводить мелодии, но не могли записывать произвольные звуки, такие как человеческий голос. Механические изобретения воспроизводили музыку, записанную на бумагу, дерево, металлические валики, перфорированные диски и другие приспособления. Помимо человеческих рук, эти механизмы также могли приводиться в действие иными способами: водой, песком, грузом, пружиной или электричеством.

В 1857 году Эдуард-Леон Скотт де Мартинвилл изобрел фоноавтограф. Устройство имело акустический конус и вибрирующую мембрану, которую соединили с иглой. Игла касалась поверхности цилиндра, который вращали самостоятельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали первый замок-молнию

Звуковые колебания, проходя через конус, заставляли мембрану вибрировать, передавая колебания игле. Она прочерчивала в слое сажи форму звуковых колебаний. Однако назначение этого устройства было экспериментальным. Фоноавтограф не мог воспроизводить сделанную запись.

Через некоторое время французское правительство выдало Леону Скотту патент на изобретенное устройство. Так записали колебания в воздушном пространстве и разные голоса.

4 марта 1877 года американский изобретатель Эмиль Берлинер получил патент на первый угольный микрофон. Эту дату считают Днем рождения микрофона. Термин "микрофон" придумал английский физик Чарльз Уитстон в 1827-м.