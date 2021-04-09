Изобретатель сделал первую аудиозапись

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1683
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 531
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 630
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 891
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1197
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1836
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Просмотров: 261
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 315
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 927
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2215
Фото
Все фото
4
6
4
5
16
Температура до -90°C: как для вертолета NASA прошла первая ночь на Марсе
Температура до -90°C: как для вертолета NASA прошла первая ночь на Марсе
Показали революционный дизайн новейшего космического корабля
Показали революционный дизайн новейшего космического корабля
2 недели без подзарядки: OnePlus представила свои первые умные часы
2 недели без подзарядки: OnePlus представила свои первые умные часы
В магазине MOYO на ноутбуках перед продажей майнили криптовалюту
В магазине MOYO на ноутбуках перед продажей майнили криптовалюту
Показали обломки космического корабля Маска, взорвавшегося после посадки
Показали обломки космического корабля Маска, взорвавшегося после посадки
Видео
Все видео
Марсоход впервые записал звуки передвижения на Красной планете
Марсоход впервые записал звуки передвижения на Красной планете
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Xiaomi выпустила смартфон с необычным экраном
Xiaomi выпустила смартфон с необычным экраном
Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео
Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео
Маск устроит еще одно феерическое космическое шоу
Маск устроит еще одно феерическое космическое шоу
Интервью
1/5
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 450
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 351
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 261
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1791
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 апреля 2021
Просмотров: 378
Чужі
Менша донька слухає онлайн лекцію із мовознавства. Викладач розповідає про старообрядців із Вилкового на Одещині. — Я теж була в їхніх ...
пятница, 09 апреля 2021 08:45

Изобретатель сделал первую аудиозапись

  Комментировать
Изобретатель сделал первую аудиозапись
Изобретатель сделал первую аудиозапись фото: bezopasnik.info

9 апреля 1860 года французский изобретатель Эдуард-Леон Скотт де Мартинвилл сделал первую аудиозапись. Сейчас ее хранят в парижском архиве.

Первыми устройствами для записи и воспроизведения звука были механические музыкальные инструменты. Они могли воспроизводить мелодии, но не могли записывать произвольные звуки, такие как человеческий голос. Механические изобретения воспроизводили музыку, записанную на бумагу, дерево, металлические валики, перфорированные диски и другие приспособления. Помимо человеческих рук, эти механизмы также могли приводиться в действие иными способами: водой, песком, грузом, пружиной или электричеством.

В 1857 году Эдуард-Леон Скотт де Мартинвилл изобрел фоноавтограф. Устройство имело акустический конус и вибрирующую мембрану, которую соединили с иглой. Игла касалась поверхности цилиндра, который вращали самостоятельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали первый замок-молнию

Звуковые колебания, проходя через конус, заставляли мембрану вибрировать, передавая колебания игле. Она прочерчивала в слое сажи форму звуковых колебаний. Однако назначение этого устройства было экспериментальным. Фоноавтограф не мог воспроизводить сделанную запись.

Через некоторое время французское правительство выдало Леону Скотту патент на изобретенное устройство. Так записали колебания в воздушном пространстве и разные голоса.

4 марта 1877 года американский изобретатель Эмиль Берлинер получил патент на первый угольный микрофон. Эту дату считают Днем рождения микрофона. Термин "микрофон" придумал английский физик Чарльз Уитстон в 1827-м.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Изобретатель сделал первую аудиозапись». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
апреля

Изобретатель сделал первую аудиозапись

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 4 Просмотров: 29485
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 19549
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 14932
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 12987
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
4
 Просмотров: 6129
Техника
Apple откладывает выход новых MacBook и iPad
Apple откладывает выход новых MacBook и iPad Просмотров: 54
Украинский спутник хотят вывести на орбиту до конца года
Украинский спутник хотят вывести на орбиту до конца года Просмотров: 63
Температура до -90°C: как для вертолета NASA прошла первая ночь на Марсе
Температура до -90°C: как для вертолета NASA прошла первая ночь на Марсе
4
 Просмотров: 1458
Деревянный и без педалей - презентовали новое транспортное средство
Деревянный и без педалей - презентовали новое транспортное средство
 Просмотров: 189
Запатентовали механический ткацкий станок
Запатентовали механический ткацкий станок
 Просмотров: 135
Больше всего комментируют
4
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
2
О деятельности Семенченко знали в СБУ
2
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
1
Брат Вовка, которого поймали на взятке, работает заместителем начальника Службы внешней разведки - журналист Бутусов
1
Правозащитники обеспокоены систематическим нарушением прав человека в Украине
Голосов: 381
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть