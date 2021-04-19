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вторник, 20 апреля 2021 04:25

Исследователи обнаружили гигантскую планету

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Группа исследователей из Института астрофизики Канарских островов открыла суперземлю, которая вращается вокруг звезды GJ 740. Она расположена в 36 световых лет от Земли.

Открытие сделали ученые, которые специализируются на поиске планет вокруг звезд этого типа, сообщает Phys.

Автор: Phys
  Исследователи обнаружили гигантскую планету
Исследователи обнаружили гигантскую планету

Планета вращается вокруг своей звезды с периодом 2,4 дня, а ее масса в три раза больше Земли. В последние годы ученые провели исследование красных карликов, чтобы найти экзопланеты на орбите вокруг них. Эти звезды имеют температуру поверхности от 2400 до 3700 кельвинов и массу от 0,08 до 0,45 массы Солнца.

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"Это планета со вторым по величине кратчайшим орбитальным периодом оборота вокруг звезды этого типа. Масса и период указывают на скалистую планету с радиусом около 1,4 радиуса Земли, что можна подтвердить в будущих наблюдениях со спутника TESS", - говорит ученый Борха Толедо Падрон .

Благодаря данным миссии, ученые узнали, что у этого типа звезд в среднем 2,5 планеты с орбитальным периодом оборота менее 200 дней.

Председатель Госкосмоса Владимир Тафтай назвал конечную стоимость сделки с американской компанией SpaceX по запуску украинского спутника "Січ 2-30 (2-1)". Она будет стоить примерно $2 млн.

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