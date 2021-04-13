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вторник, 13 апреля 2021 10:31

Испытали ядерную бомбу

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Испытали ядерную бомбу
В Сахаре испытали ядерную бомбу фото: eadaily.com

13 апреля 1960 года Франция испытала ядерную бомбу в пустыне Сахара.

Основу ядерной бомбы составляет заряд, что имеет вещества, ядро которой способно к расщеплению. Сейчас могут использовать 3 такие вещества. Это изотопы урана с массовыми числами 235 или 233 и изотоп плутония с массовым числом 239.

Началом ядерной истории Франции считается утверждение в 1944 году законопроекта о создании Комиссариата Атомной Энергетики. К началу 50-х КАЭ проводил мирные научные исследования.

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1952 года во Франции утвердили первый 5-летней план развития атомной промышленности — "Закон Гайяра". Это вызвало большой интерес в военных кругах. Вскоре сформировали Управление оружия массового поражения, задачей которого было создание ядерного потенциала Франции.

В июле 1957 года во Франции утвердили второй план развития атомной энергетики на 1957— 1961 годы. На его реализацию выделили 500 млрд франков. В 700 км к югу от Колом-Бешар, в оазисе Регган, создали полигон для испытаний. Через 3 года в Сахаре построили искусственный город.

Шарль де Голль заявил, что в отличие от США и СССР, которые имеют сверхмощный ядерный потенциал, во Франции другая цель - быть в состоянии "только один раз" и уничтожить противника. Эту цель положили в основу официальной военной доктрины.

16 марта 1926 года в городе Оберн, который расположен в штате Массачусетс, Роберт Годдард провел успешный запуск первой в мире ракеты на жидком топливе. Она весила 5 кг и поднялась на высоту 13 м за 2,5 с.

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Дата
13
апреля

Испытали ядерную бомбу

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