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пятница, 21 февраля 2020 15:55

Искусственный интеллект нашел новый мощный антибиотик

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Искусственный интеллект нашел новый мощный антибиотик
Искусственный интеллект помог найти новый мощный антибиотик. Фото: HealthApple

Ученые Массачусетского технологического института сообщили об открытии с помощью искусственного интеллекта нового антибиотика, который может "убить" устойчивые к лекарствам бактерии.

Выявить новое мощное вещество-антибиотик помог искусственный интеллект, который способен за несколько дней проанализировать более 100 млн химических веществ, передает Sky News.

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По данным исследователей, 30-дневный эксперимент на мышах показал отсутствие эффекта резистентности к новому веществу у бактерий, устойчивых к ныне известным медицинским препаратам.

"Использование искусственного интеллекта может помочь фармацевтическим компаниям уменьшить расходы на разработку антибиотиков в будущем, что должно привести к удешевлению препаратов в аптеках", - говорит профессор Джеймс Коллинс.

Искусственный интеллект разработал впервые в мире медикамент для лечения обсессивно-компульсивного расстройства.

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