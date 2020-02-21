Искусственный интеллект нашел новый мощный антибиотик

Искусственный интеллект помог найти новый мощный антибиотик. Фото: HealthApple

Ученые Массачусетского технологического института сообщили об открытии с помощью искусственного интеллекта нового антибиотика, который может "убить" устойчивые к лекарствам бактерии.

Выявить новое мощное вещество-антибиотик помог искусственный интеллект, который способен за несколько дней проанализировать более 100 млн химических веществ, передает Sky News.

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По данным исследователей, 30-дневный эксперимент на мышах показал отсутствие эффекта резистентности к новому веществу у бактерий, устойчивых к ныне известным медицинским препаратам.

"Использование искусственного интеллекта может помочь фармацевтическим компаниям уменьшить расходы на разработку антибиотиков в будущем, что должно привести к удешевлению препаратов в аптеках", - говорит профессор Джеймс Коллинс.

Искусственный интеллект разработал впервые в мире медикамент для лечения обсессивно-компульсивного расстройства.