Интимные игрушки имеют доступ к вашим фото: каких киберугроз ожидать 2021 года

Популярными становятся атаки без использования файлов. Фото: unsplash

2021 года будут совершенствоваться программы-вымогатели и сложные угрозы без использования файлов. В центре внимания снова окажутся проблемы безопасности интернета вещей, в том числе многочисленные уязвимости в "умных" интимных игрушках.



Одним из трендов следующего года станут новые вызовы безопасности для компаний, спровоцированные удаленным режимом работы. От вредоносного программного обеспечения, связанного с темой Covid-19, к фишинговым схемам - злоумышленники различными методами пытались использовать уязвимости ІТ-систем для заражения устройств, пишет УНИАН.

Похищение данных и вымогательства выкупа за их неразглашения не являются новыми методами программ-вымогателей, но их популярность среди киберпреступников будет расти и 2021 года. Для защиты пользователей стандартных подходов, например, осуществление регулярного резервного копирования данных, может быть недостаточно. Таким образом, шансы киберпреступников получить выкуп растут.

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Популярными становятся атаки без использования файлов, во время которых преступники применяют для вредных целей встроенные инструменты и процессы операционной системы. В последнее время такие методы применяли для кибершпионажа за важными целями, например, правительственными структурами.



Следующий тренд 2021-го - недостатки безопасности в "умных" интимных игрушках. Исследования показывают, что эти устройства могут угрожать конфиденциальности данных владельцев. В частности, обнаружены уязвимости в некоторых девайсах позволяли перехватывать информацию и удаленно управлять устройствами, а также получать доступ к фото и других личных данных.

Компанию Apple оштрафовал антимонопольный комитет Италии на €10 млн - $12 млн. Регулятор в заявлении отмечает, что компания в рекламе отметила, что несколько моделей iPhone являются водостойкими, при этом не объяснив, что они являются такими лишь при определенных обстоятельствах.