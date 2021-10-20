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среда, 20 октября 2021 15:33

Instagram позволит публиковать посты с компьютера

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Instagram позволит публиковать посты с компьютера
В соцсети появятся новые функции. Фото: Pexels

Соцсеть Instagram с завтрашнего дня позволит публиковать посты с компьютеров.

Также анонсировали функцию Collabs. Она позволит публиковать совместные посты, передает The Verge.

С помощью функции пользователи смогут совместно владеть одной публикацией в ленте или Reel.

Для совместной публикации или видео Reels нужно будет получить разрешение другого пользователя. Пост будут видеть подписчики обоих авторов. Он будет иметь объединенные секции комментариев, количество просмотров и лайков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook не ставит прибыль выше безопасности пользователей - Цукерберг

Instagram готовит функцию для сбора денег некоммерческим организациям. Планирует новые возможности редактирования музыки для Reels.

Соцсеть Facebook изменит свое название. На следующей неделе новое название может стать известным, сообщает The Verge. СМИ сообщает, что владелец компании Марк Цукерберг сделает объявление о ребрендинге на ежегодной конференции Connect 28 октября.

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20
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