Илон Маск рассказал, как будут жить люди на Марсе

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 243
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 639
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 603
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 360
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 468
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Просмотров: 396
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 1233
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 1575
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 486
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 180
Фото
Все фото
4
7
33
8
6
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
С белыми покрышками и коричневым сиденьем - Harley-Davidson создала первый электровелосипед
С белыми покрышками и коричневым сиденьем - Harley-Davidson создала первый электровелосипед
Велосипед на квадратных колесах и более 120 экспонатов - чем удивит новый Музей науки
Велосипед на квадратных колесах и более 120 экспонатов - чем удивит новый Музей науки
С сверхпрочным стеклом и крутой камерой - презентовали iPhone 12
С сверхпрочным стеклом и крутой камерой - презентовали iPhone 12
Apple представила IPhone 12
Apple представила IPhone 12
Видео
Все видео
Земля получила звуки космоса
Земля получила звуки космоса
Космический корабль Crew Dragon состыковался с МКС
Космический корабль Crew Dragon состыковался с МКС
Apple презентовала новую линейку гаджетов на собственном процессоре
Apple презентовала новую линейку гаджетов на собственном процессоре
Пассажиры впервые протестировали Hyperloop
Пассажиры впервые протестировали Hyperloop
Китай вывел на орбиту первый в мире спутник сети 6G
Китай вывел на орбиту первый в мире спутник сети 6G
Интервью
1/5
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 72
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2052
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 450
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 729
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Просмотров: 360
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 ноября 2020
Просмотров: 54
Прототип
"Сьогодні у вас є спогади з…" – пише Facebook. Точно, є. Якась річниця презентації в "Купідоні". Ось і фото зрина. Рука мимохіть ...
пятница, 20 ноября 2020 15:53

Илон Маск рассказал, как будут жить люди на Марсе

  Комментировать
Илон Маск рассказал, как будут жить люди на Марсе
К 2050 году на Марсе будут находиться один миллион человек. Фото: pixabay

Первые люди на Красной планете будут жить во временных конструкциях, похожих на стеклянные купола.

К 2050 году на Марсе будут находиться один миллион человек, сообщил гендиректор компании SpaceX Илон Маск в Twitter.

"Сначала жизнь в стеклянных куполах. В конце концов они будут тераформованние для поддержания жизни, как на Земле ", - написал Маск, отвечая на ​​вопрос пользователя о жизни людей на Марсе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Земля получила звуки космоса

Впервые он рассказал о терраформировании на Красной планете в 2014 году. По его мнению, это может ускорить пригодность для проживания на Марсе.

"Терраформирование будет слишком медленным, чтобы быть актуальным в нашей жизни. Однако мы можем создать человеческую базу на Марсе за свою жизнь ", - добавил Маск.

Терраформирования - это изменение климатических условий планеты, спутника или другого космического тела для приведения атмосферы, температуры и экологических условий в состояние, пригодное для проживания земных растений и животных.

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск подтвердил качество украинских ракетных двигателей, написав, шо они "хорошие".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Илон Маск рассказал, как будут жить люди на Марсе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
ноября

Создали первую украинскую бумажную фабрику

Джеймс Бонд руководил украинским самолетом

Британки прислали более тысячи карточек на ткани для платья принцессе

Подписали документ, благодаря которому Украина отдалилась от России

Олег Блохин забил последний гол

Патент на трехцветный светофор продали за $40 тыс.

Осужденный высокопоставленный военный покончили жизнь самоубийством

На счету 53 убийства: задержали кровавого маньяка

Самое читаемое
Канадская хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии
Канадская хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии
12
 Просмотров: 10872
Порошенко ответил Зеленскому: &quot;Это уже агония&quot;
Порошенко ответил Зеленскому: "Это уже агония" Просмотров: 9990
Озвучили ориентировочные даты полного локдауну
Озвучили ориентировочные даты полного локдауну
 Просмотров: 9450
Гороскоп на 19 ноября: чего следует бояться этого дня
Гороскоп на 19 ноября: чего следует бояться этого дня
 Просмотров: 8623
Врач рассказал об опасности &quot;тихой гипоксии&quot; во время коронавируса
Врач рассказал об опасности "тихой гипоксии" во время коронавируса Просмотров: 5643
Наука+ИТ
Сравнение цен, акции и групповые чаты: как обновили Google Pay
Сравнение цен, акции и групповые чаты: как обновили Google Pay Просмотров: 54
Как не потратить лишнего при покупке телевизора?
Как не потратить лишнего при покупке телевизора? Просмотров: 27
Земля получила звуки космоса
Земля получила звуки космоса
 Просмотров: 423
В Млечном Пути нашли мертвую галактику
В Млечном Пути нашли мертвую галактику Просмотров: 279
Гигантский астероид пошел на сближение с Землей
Гигантский астероид пошел на сближение с Землей Просмотров: 585
Больше всего комментируют
9
Зеленскому стали больше доверять - опрос
6
Обыск музея - часть продуманной игры, чтобы дискредитировать Майдан - Вятрович
5
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
4
"Все началось в 1930-е" - директор музея Революции достоинства об обысках
3
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные
Голосов: 3763
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть