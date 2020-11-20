Илон Маск рассказал, как будут жить люди на Марсе

Первые люди на Красной планете будут жить во временных конструкциях, похожих на стеклянные купола.
К 2050 году на Марсе будут находиться один миллион человек, сообщил гендиректор компании SpaceX Илон Маск в Twitter.
"Сначала жизнь в стеклянных куполах. В конце концов они будут тераформованние для поддержания жизни, как на Земле ", - написал Маск, отвечая на вопрос пользователя о жизни людей на Марсе.
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Впервые он рассказал о терраформировании на Красной планете в 2014 году. По его мнению, это может ускорить пригодность для проживания на Марсе.
"Терраформирование будет слишком медленным, чтобы быть актуальным в нашей жизни. Однако мы можем создать человеческую базу на Марсе за свою жизнь ", - добавил Маск.
Терраформирования - это изменение климатических условий планеты, спутника или другого космического тела для приведения атмосферы, температуры и экологических условий в состояние, пригодное для проживания земных растений и животных.
Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск подтвердил качество украинских ракетных двигателей, написав, шо они "хорошие".
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