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суббота, 29 мая 2021 20:40

Илон Маск показал новую ракету

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Автор: twitter.com/elonmusk
  Маск планирует запустить новую ракету
Маск планирует запустить новую ракету

Генеральный директор SpaceX Илон Маск показал фотографию нового космического корабля Starship SN16.

Фотографию опубликовал в Twitter. Прототип ракеты успешно испытали в Техасе.

Маск после этого сказал, что SN15 повторно запустят в ближайшее время.

По информации, Starship SN16 уже готовят к запуску. Дата запуска не сообщается.

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Ранее наземные испытания четырех ранних прототипов Starship закончились авариями.

SpaceX разрабатывает Starship на замену ракетам Falcon. Корабль потенциально сможет в ближайшие годы нести пилотируемые миссии для создания обитаемых баз на Марсе и Луне.

С июня производитель электрокаров Tesla начнет выпускать самый быстрый в мире серийный автомобиль Model S Plaid. Model S Plaid является обновленной версией электромобиля Model S, что с 2012-го производятся на заводах Tesla.

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29
мая

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