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суббота, 13 ноября 2021 22:10

Hubble зафиксировал формирование новой звезды: невероятное фото

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Телескоп Hubble, сфотографировал часть туманности IC 2631. Она расположена в созвездии Хамелеон. Об этом информирует NASA.

Туманность IC 2631 содержит протозвезду (объект находится на промежуточном этапе звездной эволюции - от стадии газопылевого облака, до самой звезды). Со временем она соберет достаточно веществ, чтобы начать ядерный синтез для дальнейшего излучения собственной энергии и света.

 

Отмечается, что астрономы наблюдали за туманностью при поиске дисков из газа и пыли, которые расположены рядом с молодыми звездами. Такие диски могут образовывать целые планеты.

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Астронавт Европейского космического агентства ESA Томас Песке из Франции сделал из космоса фото мощных полярных сияний.

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13
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