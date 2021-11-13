Hubble зафиксировал формирование новой звезды: невероятное фото

Телескоп Hubble, сфотографировал часть туманности IC 2631. Она расположена в созвездии Хамелеон. Об этом информирует NASA.

Туманность IC 2631 содержит протозвезду (объект находится на промежуточном этапе звездной эволюции - от стадии газопылевого облака, до самой звезды). Со временем она соберет достаточно веществ, чтобы начать ядерный синтез для дальнейшего излучения собственной энергии и света.

Отмечается, что астрономы наблюдали за туманностью при поиске дисков из газа и пыли, которые расположены рядом с молодыми звездами. Такие диски могут образовывать целые планеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полет на Луну отложили до 2025 года

Астронавт Европейского космического агентства ESA Томас Песке из Франции сделал из космоса фото мощных полярных сияний.