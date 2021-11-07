Астронавт сделал из космоса фото мощных полярных сияний

Астронавт Европейского космического агентства ESA Томас Песке из Франции сделал из космоса фото мощных полярных сияний. Об этом он сообщил в Twitt er.

"Мы наблюдали над Северной Америкой и Канадой сильнейшие полярные сияния за всю миссию", - написал астронавт.

Песке добавил, что астронавты на МКС пролетели прямо над центром кольца сияния и наблюдали волны и пульсации этого природного явления.

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Астронавт Европейского космического агентства Томас Песке сделал новые фотографии Земли из космоса.