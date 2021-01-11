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понедельник, 11 января 2021 12:11

Hubble сфотографировал пример спиральной галактики

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Астрономам удалось сфотографировать галактику NGC 613.

Впервые ее открыл немецко-английский исследователь Уильям Гершел в 1798 году, сообщает сайт обсерватории космического телескопа Hubble.

Галактика расположена в южном созвездии Скульптора на расстоянии 67 млн световых лет от нас. Ее называют удачным примером спиральной галактики с перемычкой.

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Автор: ESA / Hubble & NASA, G. Folatelli
  Галактика расположена в южном созвездии Скульптора на расстоянии 67 млн. световых лет от нас.
Галактика расположена в южном созвездии Скульптора на расстоянии 67 млн. световых лет от нас.

Согласно выводам ученых, такую ​​перемычку имеют около 2/3 спиральных галактик. И наш Млечный Путь также к ним относится.

В ядре галактики NGC 613 обнаружили звездное излучение, которое выпускается 2 звездами, которие разделены потоком пыли. В сентябре 2016-го астроном-любитель из Аргентины во время фотосъемки галактики NGC 613 впервые в истории зафиксировал рождения сверхновой.

Телескопу Hubble удалось в очередной раз сфотографировать новую галактику. Ее название NGC 6946, а фотографию опубликовали на сайте обсерватории Hubble. В течение последнего столетия в галактике зарегистрировали 10 сверхновых, из-за чего ее называют галактика-фейерверк. Млечный Путь, например, дает в среднем 1-2 сверхновые за столетие.

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