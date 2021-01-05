Hubble показал, как выглядит галактика-фейерверк

Телескопу Hubble удалось в очередной раз сфотографировать новую галактику.
Ее название NGC 6946, а фотографию опубликовали на сайте обсерватории Hubble.
В течение последнего столетия в галактике зарегистрировали 10 сверхновых, из-за чего ее называют галактика-фейерверк. Млечный путь, например, дает в среднем 1-2 сверхновых за столетие.
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NGC 6946 расположена "лицом" к нам, а не со стороны "ребра" и имеет высокую скорость звездообразования.
От нас ее разделяет 25,2 млн световых лет и граница северных созвездий Цефея и Лебедя.
Спиральную галактику NGC 2217, расположенную в созвездии Большого Пса, удалось сфотографировать телескопу Hubble. По размеру она похожа на Млечный Путь, сообщается на сайте обсерватории. От нашей планеты галактику разделяет примерно 65 млн световых лет.
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