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вторник, 05 января 2021 14:18

Hubble показал, как выглядит галактика-фейерверк

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Телескопу Hubble удалось в очередной раз сфотографировать новую галактику.

Ее название NGC 6946, а фотографию опубликовали на сайте обсерватории Hubble.

В течение последнего столетия в галактике зарегистрировали 10 сверхновых, из-за чего ее называют галактика-фейерверк. Млечный путь, например, дает в среднем 1-2 сверхновых за столетие.

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NGC 6946 расположена "лицом" к нам, а не со стороны "ребра" и имеет высокую скорость звездообразования.

Автор: ESA / Hubble & NASA, A. Leroy, K. S. Long
  NGC 6946 расположена "лицом" к нам, а не со стороны "ребра".
NGC 6946 расположена "лицом" к нам, а не со стороны "ребра".

От нас ее разделяет 25,2 млн световых лет и граница северных созвездий Цефея и Лебедя.

Спиральную галактику NGC 2217, расположенную в созвездии Большого Пса, удалось сфотографировать телескопу Hubble. По размеру она похожа на Млечный Путь, сообщается на сайте обсерватории. От нашей планеты галактику разделяет примерно 65 млн световых лет.

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