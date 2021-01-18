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понедельник, 18 января 2021 13:03

Hubble показал галактику с яркими цветами

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Телескопу Hubble удалось сделать новую фотографию галактики.

Она называется NGC 4535 и расположена в созвездии Девы, сообщили в обсерватории.

От Земли галактику разделяет около 50 млн световых лет.

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Яркие цвета спиральной галактики рассказывают о популяции звезд в ней. Ярко-голубые цвета указывают на существование большего количества молодых и горячих звезд в NGC 4535.

Желтый цвет галактики указывает, что в этой центральной области расположены звезды, которые старше и более прохладные.

Автор: ESA/Hubble & NASA
  Галактика расположена в около 50 млн. световых лет от Земли.
Галактика расположена в около 50 млн. световых лет от Земли.

Астрономам удалось сфотографировать галактику NGC 613. Впервые ее открыл немецко-английский исследователь Уильям Гершел 1798 года, сообщает сайт обсерватории космического телескопа Hubble.

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