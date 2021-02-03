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среда, 03 февраля 2021 11:33

Huawei анонсировала выход смартфона с обновленным дизайном

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Huawei анонсировала выход смартфона с обновленным дизайном
Huawei анонсировала выход смартфона с обновленным дизайном фото: Huawei

Флагманский смартфон Huawei Mate X2 запустят в продажу в этом месяце, 22 февраля.

Предшественники смартфона, Huawei Mate X и Mate Xs, имели экраны, которые могли згинаться. У Huawei Mate X2 будет экран, который можно складывать внутрь, сообщает ixbt.com.

Смартфон Mate X2 будет несколько отличаться от Galaxy Z Fold 2. Получит экран складкой диагональю 8,01 дюйма разрешением 2480 x 2220 пикселей. На внешней стороне смартфон будет иметь 6,45-дюймовый дисплей разрешением 2270 x 1160 пикселей. Фронтальная камера станет 16-мегапиксельной, а основная камера будет иметь изображение разрешением 50, 16, 12 и 8 Мп. Камера должна обеспечить поддержку 10-кратного гибридного зума.

Устройство также получит емкость 4400 мА • ч, его габариты составят 161,8 x 145,8 x 8,2 мм при массе 295 г.

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Внешний вид смартчасов Apple Watch может стать другим. Производитель планирует сделать их значительно тоньше, переместив аккумулятор в блок тактильной отдачи Haptic Engine.

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03
февраля

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