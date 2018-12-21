"Холодная ловушка": на Марсе сфотографировали вечный ледник

Воздух, который попадает в ограниченную валом кратера участок, охлаждается на льду и опускается вниз. Как результат - над ледником всегда есть "толстое одеяло".

Опубликовали снимок ледника, который занимает практически все дно 80-километрового кратера Королёв в северном полушарии Марса. Сфотографировать ледник удалось Европейскому космическому агентству с борта аппарата "Марс-Экспресс". Об этом пишет N+1.

"Он примечателен не только своей красотой, но и тем, что это наглядный пример "холодной ловушки" - места, в котором долгое время может сохраняться лед", - говорится в сообщении.

На Луне "холодными ловушками" называют приполярные кратеры, на дно которых никогда не падают лучи Солнца, но на Марсе механизм их действия другой.

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Воздух, который попадает в ограниченную валом кратера участок, охлаждается на льду и опускается вниз. Как результат - над ледником всегда присутствует "толстое одеяло" из холодного воздуха, которому не дают растечься стенки кратера. Их высота достигает 2 км. Благодаря этому ледник в кратере не тает ни зимой, ни летом.

Команда зонда InSight начала фотографировать окрестности посадочной платформы космического аппарата на Марсе. Фотографии делают для выбора места под бурение 5-метровой скважины, говорится на сайте NASA.