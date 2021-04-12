Heads Up! - на Android появится полезная функция фото: iXBT.com

Android получит новую функцию, которая называется Heads Up! Она побуждает перестать смотреть на экран телефона во время движения.

Функцию внедряют в бета-версию программы. Ее начали замечать на смартфонах Google, в частности на модели Pixel 4a, информирует Pingvin.Pro.

Цифровое благосостояние - это служба, встроенная в некоторые Android-телефоны, которая помогает оптимизировать время их использования. Пользователи могут установить ограничения по количеству времени, которое проводят в определенных программах, настроить таймеры для перерыва или выключить оповещения, которые могут отвлекать во время работы или учебы.

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Согласно данным, если пользователь двигается и использует телефон, то получит напоминание, что нужно сосредоточиться на том, что его окружает. Напоминания предусматривают короткие сообщения с такими инструкциями как "Следи за своим шагом!", "Будь готов!" и "Смотри вверх!".

Когда нововведение появится для пользователей Android, пока неизвестно.

Тестовая сборка Google Chrome получила оригинальную функцию. Так, пользователи смогут управлять воспроизведением роликов, даже если сайт видеохостинга будет открыт в соседней вкладке. Интерфейс позволяет быстро запустить, приостановить или переключить ролик, а также перемотать вперед или назад.