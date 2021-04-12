Heads Up! - на Android появится полезная функция

 
Ексклюзивы
1/5
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 2151
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 756
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 288
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1017
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2646
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1080
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 909
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2583
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 2025
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 576
Фото
Все фото
5
5
5
6
4
Xiaomi представила 5 новых смартфонов
Xiaomi представила 5 новых смартфонов
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
На Марсе хотят создать 5 городов
На Марсе хотят создать 5 городов
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Видео
Все видео
Ученые превратили паутину в музыку
Ученые превратили паутину в музыку
Заблудиться не получится: разработали приложение для путешественников
Заблудиться не получится: разработали приложение для путешественников
Маск показал, как обезьяна с нейрочипом "силой мысли" играет в видеоигры
Маск показал, как обезьяна с нейрочипом "силой мысли" играет в видеоигры
Американский марсоход сделал селфи с вертолетом
Американский марсоход сделал селфи с вертолетом
Показали iPhone 13 с обновленной передней камерой
Показали iPhone 13 с обновленной передней камерой
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 819
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2646
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 729
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 459
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 594
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
понедельник, 12 апреля 2021 15:53

Heads Up! - на Android появится полезная функция

  Комментировать
Heads Up! - на Android появится полезная функция
Heads Up! - на Android появится полезная функция фото: iXBT.com

Android получит новую функцию, которая называется Heads Up! Она побуждает перестать смотреть на экран телефона во время движения.

Функцию внедряют в бета-версию программы. Ее начали замечать на смартфонах Google, в частности на модели Pixel 4a, информирует Pingvin.Pro.

Цифровое благосостояние - это служба, встроенная в некоторые Android-телефоны, которая помогает оптимизировать время их использования. Пользователи могут установить ограничения по количеству времени, которое проводят в определенных программах, настроить таймеры для перерыва или выключить оповещения, которые могут отвлекать во время работы или учебы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Угадывает по одному слову - создали оригинальную клавиатуру

Согласно данным, если пользователь двигается и использует телефон, то получит напоминание, что нужно сосредоточиться на том, что его окружает. Напоминания предусматривают короткие сообщения с такими инструкциями как "Следи за своим шагом!", "Будь готов!" и "Смотри вверх!".

Когда нововведение появится для пользователей Android, пока неизвестно.

Тестовая сборка Google Chrome получила оригинальную функцию. Так, пользователи смогут управлять воспроизведением роликов, даже если сайт видеохостинга будет открыт в соседней вкладке. Интерфейс позволяет быстро запустить, приостановить или переключить ролик, а также перемотать вперед или назад.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Heads Up! - на Android появится полезная функция». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
апреля

Утвердили новое административно-территориальное деление Украины

Автора стошнило, когда он описывал сцену смерти героини

"2 правды": в СССР объявили о начале космической эры

Белорусских депутатов избили в зале парламента

Ломаченко одержал самую быструю победу в профессиональной карьере

19 лет назад умер языковед Юрий Шевелев

Украинский город взяли в осаду

Запустили первый пилотируемый воздушно-космический аппарат

Самое читаемое
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 20763
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
7
 Просмотров: 18405
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
 Просмотров: 11412
&quot;Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду&quot; - в аварии погиб Леонид Быков
"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков
 Просмотров: 10935
Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем
Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем
4
 Просмотров: 7614
Технологии
Ученые превратили паутину в музыку
Ученые превратили паутину в музыку
 Просмотров: 9
Google Chrome получит новую функцию
Google Chrome получит новую функцию Просмотров: 180
Заблудиться не получится: разработали приложение для путешественников
Заблудиться не получится: разработали приложение для путешественников
 Просмотров: 162
Угадывает по одному слову - создали оригинальную клавиатуру
Угадывает по одному слову - создали оригинальную клавиатуру Просмотров: 108
Первый полет вертолета Ingenuity на Марсе перенесли
Первый полет вертолета Ingenuity на Марсе перенесли Просмотров: 171
Больше всего комментируют
4
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
3
Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"
3
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
2
Главарь террористов готовит обращение к Путину - разведка
2
Вашингтон обеспокоен ситуацией на границе Украины и РФ - Блинкен
Голосов: 669
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть