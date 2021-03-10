Хакеры взломали сотни камер видеонаблюдения госучреждений США

Хакеры США продемонстрировали легкость взлома систем видеонаблюдения. Фото: pixabay.com

Хакеры сломали 150 тыс. камер видеонаблюдения американского стартапа Verkada. Они снимали в больницах, компаниях, полицейских участках, тюрьмах и школах. Также взломали 222 камеры на заводах и складах автопроизводителя Tesla.

Об этом заявили сами хакеры из международной группы Advanced Persistent Threat, пишет Bloomberg.

Так они хотели показать повсеместность видеонаблюдения и легкость взлома систем. Видеокамеры, которые были сломаны, преимущественно установлены в госучреждениях США.

Кроме больниц, полицейских участков, тюрем и школ, хакеры могли просматривать видео из женских клиник, психиатрических больниц и офисов Verkada. Группа также получила доступ к камерам в офисах поставщика программного обеспечения Cloudflare в Сан-Франциско, Остине, Лондоне и Нью-Йорке.

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"Доступ к камерам получили через логин и пароль администратора, которые нашли в интернете. Advanced Persistent Threat удалось загрузить полный список клиентов Verkada, а также бухгалтерскую информацию компании", - рассказал представитель хакерской группы Тилл Коттманн.

США хотят осуществить ряд кибератак на внутренние системы российской власти в ответ на хакерскую атаку России из-за программного обеспечения фирмы SolarWinds. Кибератаки могут произойти в ближайшие 3 недели.