США готовят контрудар против России

США готовят кибератаки на Россию. Фото: mcgowanprograms.com

США хотят осуществить ряд кибератак на внутренние системы российской власти в ответ на хакерскую атаку России из-за программного обеспечения фирмы SolarWinds.

Кибератаки могут произойти в ближайшие три недели, информирует The New York Times.

Американские контрудары не будут очевидными для простых граждан, но о них узнают руководство РФ, российские разведка и военные.

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Кроме кибератак, США позаботятся об экономических санкциях. Также президент США Джо Байден намерен подписать указ для усиления защиты правительственных компьютерных систем, чтобы предотвращать кибератаки.

Напомним, что американская разведка уверяет, что Россия стоит за кибератакой через программное обеспечение фирмы SolarWinds: в марте 2020 хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion. Среди пострадавших были правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских компаний.