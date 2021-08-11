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среда, 11 августа 2021 12:28

Хакеры украли самую большую в истории сумму криптовалюты

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Хакеры украли самую большую в истории сумму криптовалюты
В общем хакеры вывели 2858 токенов криптовалюта Ethereum. Фото: pixabay

Платформу на основе блокчейн Poly Network взломали киберпреступники.

Оттуда вывели более $ 600 млн. в криптовалютах, сообщает компания SlowMist, которая специализируется на безопасности систем на основе блокчейну.

Эта кража может оказаться одной из крупнейших в истории децентрализованных финансовых сервисов. Poly Network в письме к злоумышленникам пригрозила, что правоохранители в любой стране классифицируют это как "значительный экономический преступление" и будут искать преступников.

"Очень глупо в дальнейшем осуществлять любые транзакции. Деньги, которые вы украли, принадлежат десяткам тысячам членов сообщества криптовалют. Вы должни поговорить с нами, чтобы найти решение", ㅡ написали в сообщении.

В общем хакеры вывели 2858 токенов криптовалюти Ethereum на сумму около $ 267 млн. 6610 токенов Binance на сумму более $ 252 млн и около $ 85 млн в токенах USDC в сети Polygon. Всего похитили токенов на сумму около $ 604 млн.

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Вскоре после взлома Tether, компания, которая стоит за третьей по величине криптовалюте в мире по рыночной капитализации, заморозила примерно $ 33 млн. в токенах USDT. SlowMist заявила, что уже идентифицировала адрес электронной почты, IP-адрес и отпечатки пальцев устройства злоумышленника, а также работает над отслеживанием дополнительных ключей идентификации.

Британское Управление по контролю финансовой деятельности запретило деятельность криптовалютной бирже Binance на территории страны. Для рекламы или продажи криптоактивов в Британии фирмы должны получить разрешение от регулятора. Binance.com предлагает пользователям покупку и торговлю цифровых валют, цифровых кошельков, фьючерсов, ценных бумаг и сберегательных счетов. Предлагают кредитование.

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