Запретили деятельность криптовалютной биржи

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Просмотров: 342
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 792
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1530
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1134
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 7777
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 558
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 405
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 738
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 1341
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 513
Фото
Все фото
4
5
5
5
3
Брижит Макрон поразила эффектным образом на избирательном участке
Брижит Макрон поразила эффектным образом на избирательном участке
Мужчина угнал грузовик и устроил стрельбу: есть погибшие
Мужчина угнал грузовик и устроил стрельбу: есть погибшие
В гавани затонули десять круизных лайнеров
В гавани затонули десять круизных лайнеров
Обстреляли вертолет президента
Обстреляли вертолет президента
Под завалами многоэтажки нашли четверо погибших: еще 159 пропали без вести
Под завалами многоэтажки нашли четверо погибших: еще 159 пропали без вести
Видео
Все видео
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
Владельцы отелей перестрелялись за пляж. Есть погибшие и раненые
Владельцы отелей перестрелялись за пляж. Есть погибшие и раненые
Появилось видео обвала многоэтажки, где под обломками находятся десятки людей
Появилось видео обвала многоэтажки, где под обломками находятся десятки людей
На запрет въезда в Украину Киркоров отреагировал эмоциональным видео
На запрет въезда в Украину Киркоров отреагировал эмоциональным видео
Более 300 морских львов захватили побережье
Более 300 морских львов захватили побережье
Интервью
1/5
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 621
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 360
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 468
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1017
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 882
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 432
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
понедельник, 28 июня 2021 13:23

Запретили деятельность криптовалютной биржи

  Комментировать
Запретили деятельность криптовалютной биржи
В Британии запретили деятельность Binance. Фото: Pexels

Британское Управление по контролю финансовой деятельности запретило деятельность криптовалютной бирже Binance на территории страны.

Для рекламы или продажи криптоактивов в Британии фирмы должны получить разрешение от регулятора, передает ВВС.

Binance.com предлагает пользователям покупку и торговлю цифровых валют, цифровых кошельков, фьючерсов, ценных бумаг и сберегательных счетов. Предлагают кредитование.

Сейчас Binance Group базируется на Каймановых островах. Филиал Binance Markets Limited базируется в Лондоне. Фирма имеет несколько организаций по всему миру. Binance Group ранее базировалась на Мальте.

По данным Bloomberg, в США одно из подразделений фирмы стало предметом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Должностных лиц подозревают в отмывании денег и налоговых правонарушениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первая страна официально признала биткоин платежным средством

В апреле SEC выпустила предупреждение для потребителей в США по поводу платформы.

В Южной Африке два брата организовали самую масштабную мошенническую схему в истории криптовалют. Они украли биткоинов на $3,6 млрд из своей бирже Africrypt и скрылись. Инвесторы наняли юридическую фирму из Кейптауна, чтобы найти мошенников. Но им это не удалось. Сейчас братьев ищет национальная полиция.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Запретили деятельность криптовалютной биржи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июня

Террористы атаковали международный аэропорт. Погибли почти полсотни людей

Самое читаемое
Труп без сердца и задушенная во время &quot;собачьего кайфа&quot; школьница: новости, которые потрясли Украину
Труп без сердца и задушенная во время "собачьего кайфа" школьница: новости, которые потрясли Украину
5
 Просмотров: 8811
Ежемесячно к пенсии будут доплачивать по 100 грн - кому повезет
Ежемесячно к пенсии будут доплачивать по 100 грн - кому повезет Просмотров: 4599
ТОП жизненных ситуаций, которые случались с жителями СССР
ТОП жизненных ситуаций, которые случались с жителями СССР
13
 Просмотров: 4500
Гороскоп на 27 июня: назвали 3 знака, которым повезет больше
Гороскоп на 27 июня: назвали 3 знака, которым повезет больше
 Просмотров: 4329
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 3951
Мир
Штамм "Дельта" может вызвать новую волну коронавируса
Штамм "Дельта" может вызвать новую волну коронавируса Просмотров: 81
Независимое белорусское СМИ удалило из соцсетей посты за последние полтора года
Независимое белорусское СМИ удалило из соцсетей посты за последние полтора года Просмотров: 126
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
 Просмотров: 1098
Террористы атаковали международный аэропорт. Погибли почти полсотни людей
Террористы атаковали международный аэропорт. Погибли почти полсотни людей
 Просмотров: 891
Гражданам России перестанут выдавать американские визы
Гражданам России перестанут выдавать американские визы Просмотров: 729
Больше всего комментируют
11
Глава Минздрава Великобритании подал в отставку после поцелуя с любовницей на работе
3
Почему украинцы переплачивают за коммунальные услуги
3
Почему Германия не хочет давать Украине оружие
3
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
2
Зеленский спросил кандидатов на пост канцлера Германии о членстве Украины в ЕС и НАТО
Голосов: 286
Голосование Будете ли вакцинироваться от коронавируса?
  • Да, любой вакциной
  • Да, но тем, что вводят нардепам
  • Нет, ни при каких обстоятельствах
  • Я уже сделал (-ла) прививку от Covid-19
Просмотреть