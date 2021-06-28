Запретили деятельность криптовалютной биржи

В Британии запретили деятельность Binance. Фото: Pexels

Британское Управление по контролю финансовой деятельности запретило деятельность криптовалютной бирже Binance на территории страны.

Для рекламы или продажи криптоактивов в Британии фирмы должны получить разрешение от регулятора, передает ВВС.

Binance.com предлагает пользователям покупку и торговлю цифровых валют, цифровых кошельков, фьючерсов, ценных бумаг и сберегательных счетов. Предлагают кредитование.

Сейчас Binance Group базируется на Каймановых островах. Филиал Binance Markets Limited базируется в Лондоне. Фирма имеет несколько организаций по всему миру. Binance Group ранее базировалась на Мальте.

По данным Bloomberg, в США одно из подразделений фирмы стало предметом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Должностных лиц подозревают в отмывании денег и налоговых правонарушениях.

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В апреле SEC выпустила предупреждение для потребителей в США по поводу платформы.

В Южной Африке два брата организовали самую масштабную мошенническую схему в истории криптовалют. Они украли биткоинов на $3,6 млрд из своей бирже Africrypt и скрылись. Инвесторы наняли юридическую фирму из Кейптауна, чтобы найти мошенников. Но им это не удалось. Сейчас братьев ищет национальная полиция.