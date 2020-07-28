Google соединит новым интернет-кабелем 3 страны

Под водой Атлантического океана Google проложит новый интернет-кабель. Фото: pixabay

Новый интернет-кабель проложит компания Google под водой Атлантического океана.

Он соединит 3 страны, сообщили в компании.

"Google объявила планы о прокладке нового подводного сетевого кабеля, который соединит США, Великобританию и Испанию", - написали в сообщении.

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Интернет-кабель протянут из Нью-Йорка в британский Бада и испанский Бильбао. Он заменит устаревшие, которые обычно имеют 25-летний цикл жизни.

Проект должны завершить до 2022 года.

Первый трансатлантический кабель проложили в 1858 году, чтобы соединить США и Великобританию для коммуникаций телеграфом.

В ближайших обновлениях Сhrome появится технология, которая значительно повысит производительность браузера Сhrome и снизит его потребность в оперативной памяти. Об этом заявил один из инженеров Google.