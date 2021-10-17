У Android 12 единый цветовое пространство. Фото: пресс-служба Google

Компания Google представила новую версию мобильной операционной системы Android 12, ОС стала доступна для скачивания всем пользователям, сообщает пресс-служба компании.

У Android 12 единое цветовое пространство. Так, при изменении фонового изображения главного экрана ОС автоматически оформит систему в этой цветовой гамме. При этом программа распознает даже оттенки.

Система вобрала в себя некоторые функции и технологические решения сторонних оболочек производителей Android-устройств. Например, у пользователей новой версии Android появится возможность скрытия выреза под фронтальную камеру.

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На панели уведомлений создатели решили увеличить привычные иконки, чтобы на них помещалось больше информации. Также появился упрощенный обмен паролем Wi-Fi-сети через QR-код. Управление одной рукой запускается жестом сверху вниз по нижней панели. А если повернуть телефон набок, то приложения будут работать в альбомном режиме.

При работе с геолокацией можно указать, давать точное местоположение или приблизительное. Также есть отдельное меню, где собраны приложения с доступом к геопозиции, камере и микрофону.

Twitter добавил для всех пользователей функцию удаления подписчиков без предварительного блокирования.