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вторник, 12 октября 2021 11:17

Twitter позволил удалять подписчиков

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Twitter позволил удалять подписчиков
Соцсеть не будет сообщать пользователям, что их удалили. Фото: Pexels

Twitter добавил для всех пользователей функцию удаления подписчиков без предварительного блокирования.

Соцсеть тестировала эту функцию с 7 сентября, сообщает Twitter Support.

Для удаления подписчиков нужно перейти в свой профиль, нажать вкладку "Читатели", значок с тремя точками и выбрать пункт "Удалить этого подписчиков".

Сайт не будет сообщать пользователю, что кто-то изъял его из списка подписчиков.

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"Функция удаления подписчиков теперь доступна для всех в вебверсии", - говорится в сообщении Twitter.

Компания Google планирует устойчиво ввести двухфакторную аутентификацию для усиления безопасности учетных записей 150 млн пользователей. Вместе с миллионами пользователей Google на двухэтапную аутентификацию входа в аккаунт до конца года переведут более 2 млн авторов YouTub-контента.

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12
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