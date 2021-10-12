Twitter позволил удалять подписчиков

Соцсеть не будет сообщать пользователям, что их удалили. Фото: Pexels

Twitter добавил для всех пользователей функцию удаления подписчиков без предварительного блокирования.

Соцсеть тестировала эту функцию с 7 сентября, сообщает Twitter Support.

Для удаления подписчиков нужно перейти в свой профиль, нажать вкладку "Читатели", значок с тремя точками и выбрать пункт "Удалить этого подписчиков".

Сайт не будет сообщать пользователю, что кто-то изъял его из списка подписчиков.

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"Функция удаления подписчиков теперь доступна для всех в вебверсии", - говорится в сообщении Twitter.

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