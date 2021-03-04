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четверг, 04 марта 2021 13:30

Фильмы теперь можно загружать за 6 с - установили рекорд

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Фильмы теперь можно загружать за 6 с - установили рекорд
Предыдущий рекорд - 4,25 Гбит/с. Фото: pixabay.com

Компания Samsung установила рекорд скорости передачи данных в сети 5G - 5,23 Гбит/с.

На смартфон Samsung Galaxy S20+ загрузили фильм 4 Гб в full-HD качества всего из 6 секунд, пишет Yonhap.

Компания применила новую технологию EN-DC (E-UTRAN New Radio Dual Connectivity), которая помогла установить рекорд. Она помогает использовать оборудование 4G (LTE) на устройствах с поддержкой 5G.

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Предыдущий рекорд установили в прошлом году на уровне в 4,25 Гбит / с.

В Китае разработали мягкого работа с гибкими компонентами и полимерными плавниками. Он способен выдержать высокое давление и погрузиться на дно Марианской впадины.

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04
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