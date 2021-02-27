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суббота, 27 февраля 2021 21:58

Facebook выплатит 650 млн долларов за нарушение конфиденциальности пользователей

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Facebook выплатит 650 млн долларов за нарушение конфиденциальности пользователей

Окружной судья Джеймс Донато одобрил мировое соглашение, согласно которому компания Facebook выплатит 650 млн долларов за нарушение конфиденциальности. Коллективный иск был подан в 2015 году от имени почти 1,6 млн пользователей.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Донато назвал это соглашение одним из крупнейших среди исков, поданных на компании из-за нарушений конфиденциальности информации. Каждый из истцов, заинтересованный в получении компенсации, получит на руки как минимум 345 долларов.

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Как сообщил адвокат Джей Эдельсон, подавший иск от имени 1,6 млн пользователей Facebook, чеки с компенсацией могут быть посланы истцам по почте в течение ближайших двух месяцев. Это произойдет, если решение не будет обжаловано.

Истцы обвинили крупнейшую в мире социальную сеть в нарушении закона штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации. Компания использовала технологию распознавания лиц на фотографиях, загружаемых пользователями на сайт, не получив от них согласия на это. В конечном итоге коллективный иск против Фейсбука был подан в Калифорнии. С тех пор компания внесла изменения в свою систему отметок на фотографиях пользователей.

Facebook заблокирует возможность австралийским пользователям просматривать и обмениваться новостями, размещенными на платформе.

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