Что может ожидать Украину. Facebook запретил австралийцам читать и распространять новости

Австралийцы не смогут поделиться новостями. Фото: Facebook

Facebook заблокирует возможность австралийским пользователям просматривать и обмениваться новостями, размещенными на платформе.

Это стало ответом на законопроект австралийских властей, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент, сообщил руководитель Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон.

"Предложенный закон принципиально неправильно понимает отношения между нашей платформой и авторами, которые используют ее для обмена новостным содержанием. Это поставило нас перед суровым выбором: попытаться соблюдать закон, который игнорирует реалии этих отношений, или не позволять новости на нашей платформе в Австралии. С тяжелым сердцем мы выбираем последнее", сообщил Истон.

Обмен между Facebook и авторами новостей идет на пользу последним, тогда как для компании прибыль от новостного бизнеса минимальный: новости составляют менее 4% содержимого, которое люди видят в своих лентах.

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