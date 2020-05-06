Facebook удалил связанные с Россией учетные записи

Facebook удалил учетные записи, связанные с Россией. Фото: pixabay.com

Facebook удалил 46 страниц и 91 учетную запись, связанные с Россией. Под чистку попали также 2 группы и 1 аккаунт в Instagram.

Об этом говорится в отчете за апрель о недопустимом поведении пользователей соцсети. Его опубликовали на сайте компании 5 мая.

Эксперты Facebook отмечают, что контент, публикуемый нарушителями правил соцсети, был адресован пользователям в нескольких странах. Авторы отчета считают, что обнаруженная недопустима активность связана с лицами в России, на Донбассе и двумя организациями в оккупированном Крыму - NewsFront и SouthFront.

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В отчете компании Facebook приводится информация и об удаленных страницах, учетных записях и аккаунтах, связанных с пользователями в других странах: Иране, США, Грузии, Мавритании и Мьянме. В целом за апрель была приостановлена ​​работа 732 учетных записей в Facebook, 162 аккаунтов в Instagram, 793 страниц и 200 групп.

Компания Facebook будет указывать страну происхождения для отдельных постов, которые будут касаться выборов. Эти изменения - часть борьбы Facebook с политической дезинформацией после ряда громких скандалов, в центре которых оказались Марк Цукерберг и его компания.