Facebook удалил связанные с Россией учетные записи

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1593
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 918
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1404
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1152
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1827
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1575
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3555
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2421
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4824
Фото
Все фото
8
7
6
4
4
Видеоигра Assassin&#039;s Creed Valhalla расскажет о викингах
Видеоигра Assassin's Creed Valhalla расскажет о викингах
&quot;Тайфуны&quot; вместо &quot;Градов&quot;: в Украине испытали новые реактивные снаряды
"Тайфуны" вместо "Градов": в Украине испытали новые реактивные снаряды
Маски для помощи больным коронавирусом печатают на 3D-принтере
Маски для помощи больным коронавирусом печатают на 3D-принтере
Ученые нашли &quot;фармакологический лес&quot; на дне реки: ему 60 тысяч лет
Ученые нашли "фармакологический лес" на дне реки: ему 60 тысяч лет
Украинские полярники нашли в Антарктиде самое крупное подледниковое озеро
Украинские полярники нашли в Антарктиде самое крупное подледниковое озеро
Видео
Все видео
В Украине успешно испытали радар для обнаружения дронов
В Украине успешно испытали радар для обнаружения дронов
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Apple представила новый бюджетный iPhone
Apple представила новый бюджетный iPhone
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1071
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3627
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2520
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1575
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 468
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
среда, 06 мая 2020 08:06

Facebook удалил связанные с Россией учетные записи

  Комментировать
Facebook удалил связанные с Россией учетные записи
Facebook удалил учетные записи, связанные с Россией. Фото: pixabay.com

Facebook удалил 46 страниц и 91 учетную запись, связанные с Россией. Под чистку попали также 2 группы и 1 аккаунт в Instagram.

Об этом говорится в отчете за апрель о недопустимом поведении пользователей соцсети. Его опубликовали на сайте компании 5 мая.

Эксперты Facebook отмечают, что контент, публикуемый нарушителями правил соцсети, был адресован пользователям в нескольких странах. Авторы отчета считают, что обнаруженная недопустима активность связана с лицами в России, на Донбассе и двумя организациями в оккупированном Крыму - NewsFront и SouthFront.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook заблокировал Russia Today

В отчете компании Facebook приводится информация и об удаленных страницах, учетных записях и аккаунтах, связанных с пользователями в других странах: Иране, США, Грузии, Мавритании и Мьянме. В целом за апрель была приостановлена ​​работа 732 учетных записей в Facebook, 162 аккаунтов в Instagram, 793 страниц и 200 групп.

Компания Facebook будет указывать страну происхождения для отдельных постов, которые будут касаться выборов. Эти изменения - часть борьбы Facebook с политической дезинформацией после ряда громких скандалов, в центре которых оказались Марк Цукерберг и его компания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Facebook удалил связанные с Россией учетные записи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Философ возглавил национальную неделю неповиновения

Самое читаемое
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
11
 Просмотров: 49378
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
16
 Просмотров: 23184
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
10
 Просмотров: 21762
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
 1 Просмотров: 16920
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 14662
Наука+ИТ
Вакцина против коронавируса: хакеры двух стран атакуют британских ученых
Вакцина против коронавируса: хакеры двух стран атакуют британских ученых Просмотров: 243
Apple и Google не позволят отслеживать геолокацию больных коронавирусом
Apple и Google не позволят отслеживать геолокацию больных коронавирусом Просмотров: 117
"Не спартач, Шепард": первый американец полетел в космос
"Не спартач, Шепард": первый американец полетел в космос
 Просмотров: 135
NASA представила новый марсоход для изучения Красной планеты
NASA представила новый марсоход для изучения Красной планеты Просмотров: 315
Статистика по Covid-19 во всем мире может быть занижена в 10 раз - ученый
Статистика по Covid-19 во всем мире может быть занижена в 10 раз - ученый Просмотров: 585
Больше всего комментируют
10
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
5
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
4
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
3
Аннексию Крыма назвали политической ошибкой
Голосов: 3625
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua