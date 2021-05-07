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пятница, 07 мая 2021 05:50

Facebook удалил ботофермы, которые работали на "Слугу народа"

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Facebook удалил ботофермы, которые работали на &quot;Слугу народа&quot;
Facebook удалил украинские ботофермы. Фото: Reuters

Facebook обнаружил и удалил две сети ботов, что в целом насчитывали около 600 аккаунтов и 400 страниц.

Их деятельность связана с "слуг народа", "доверием", а также подсанкционными Андреем Деркачем и Петром Журавлем, сообщает пресс служба соцсети.

В общем соцсеть обнаружила две сети скоординированного неаутентичного поведения, существование которых нарушает правила соцсети, отмечается в отчете.

Первая сеть насчитывала 105 аккаунтов и 24 страницы Facebook, а также пять аккаунтов Instagram. Расследование Facebook выявило, что за ними стоят лица, связанные с партией "слуг народа". Всего на продвижение страниц потратили около 210 000 долларов.

Сеть публиковала сообщения украинском и русском о политике, коррупции, сатиру о Covid-19, слова в поддержку "Слуги Народа" и действующей украинской власти, а также критиковала оппозицию, прежде всего Виталия Кличко и Петра Порошенко.

Вторая сеть насчитывала 477 аккаунтов и 363 страницы Facebook, а также 29 аккаунтов Instagram. К ней, как показало расследование Facebook, причастны Андрей Деркач и Петр Журавель, а также его медиа Begemot - все они находятся под санкциями министерства финансов США.

Часть аккаунтов была связана с людьми, которые консультируют бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя депутатской группы "Доверие" Олега Кулинича. На продвижение сети потратили почти полмиллиарда долларов.

Facebook считает, что эта сеть ботов осуществляла долговременную информационную операцию, направленную на продвижение благоприятного для Деркача, Гройсмана и Кулинича контента.

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Facebook расследовать вторую сеть начал после обращения Федеральной службы безопасности. Она действовала крайне продуманно: сообщения на связанных страницах выходили регулярно. Но часть аккаунтов имела одинаковые имена и фото.

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Дата
07
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