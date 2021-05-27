Facebook назвал наибольших распространителей фейков в мире

 
Ексклюзивы
1/5
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1584
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 234
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1206
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 774
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 846
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 585
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 486
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 558
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Просмотров: 558
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Просмотров: 459
Фото
Все фото
6
3
3
14
20
Появилась крупнейшая в мире социальная сеть
Появилась крупнейшая в мире социальная сеть
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
Топ-20 приложений открывает WhatsApp – завершает Twitter
В Telegram произошел масштабный сбой
В Telegram произошел масштабный сбой
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Видео
Все видео
Теперь в Google можно найти песню, напев ее мотив
Теперь в Google можно найти песню, напев ее мотив
Украинцам покажут сериал о медиаграмотности
Украинцам покажут сериал о медиаграмотности
Показали первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Показали первый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Первое видео для YouTube сделали в зоопарке
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 207
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1719
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 396
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 459
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
26 мая 2021
Просмотров: 567
Помста
– Чим більше знаю людей, тим більше подобаються собаки, – цитує класика подруга, дивлячись, як якийсь чоловік на дитячому майданчику ...
четверг, 27 мая 2021 08:17

Facebook назвал наибольших распространителей фейков в мире

  Комментировать
Facebook назвал наибольших распространителей фейков в мире
Facebook назвал страны, что больше всех распространяют фейки. Фото: pixabay.com

Россия, Иран, Мьянма, США и Украины стали инициаторами большинства операций по дезинформации как внутри страны, так и за рубежом.

Такие вывод сделали в Facebook за четыре года. Заявляют, что с 2017-го обнаружили кампании по дезинформации в более 50 странах. Всего таких операций было 150, сообщает The Washington Post.

Россия возглавила рейтинг поставщиков лжи: за четыре года там обнаружили 27 операций по воздействию. Из них 15 связаны с расположенным в Санкт-Петербурге Агентством интернет-исследований (ИRА) или другими организациями, связанными с Евгением Пригожиным, российским олигархом, тесно связан с президентом России Владимиром Путиным. Еще четыре российские сети связаны с кремлевскими спецслужбами, а еще две - с сайтами российских СМИ.

Вторым в списке оказался Иран с 23 недостоверными сетями.

В последние годы ни одна другая кампания влияния в социальных сетях не достигла масштабов российской деятельности 2016 года. В 2017-м Facebook обнаружил большую операцию по влиянию, в ходе которой российское Агентство интернет-исследований подвергло 126 млн пользователей политической дезинформации перед выборами.

С началу 2020 году в Facebook обнаружили и удалили сеть российской военной разведки. Она была сосредоточена на Украине и соседних странах. В частности создала фейковых персонажей, которые работали на форумах для ведения блогов и в различных социальных сетях. Некоторые из них выдавали себя за журналистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ ликвидировала ботоферму интернет-агитаторов

Переломным моментом в недавней истории операций по воздействию на Facebook называют период выборов в США 2020 года.

Все больше игроков взяли пример с России и начали операции по дезинформации в своих странах. Сюда относятся сети теневых фирм по связям с общественностью, которые иногда действительно работают на обе стороны внутри страны, а также политиков, маргинальных политических групп и правительств. Скоординированные усилия по дезинформации стали более изящными и дорогими.

"Сначала операции по дезинформации были элитным видом спорта, но теперь в игру входит все больше и больше людей", - говорит глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

Странами, которые чаще всего подвергались иностранных операций по дезинформации, стали США, Украина, Великобритания, Ливия и Судан.

Европейский Союз обвинил Россию и Китай в проведении целенаправленных кампаний по подрыву доверия к западным вакцинам от коронавируса. Обе страны активно продвигают в мире вакцины собственного производства. ЕС уверен, что их "вакцинная дипломатия" сопровождается фейками и манипуляциями. Для этого Китай и Россия используют соцсети и государственные СМИ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Facebook назвал наибольших распространителей фейков в мире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Террористы захватили заложников

Человек впервые поднялась в стратосферу

Общественного активиста забили до смерти в собственном дворе

Самое читаемое
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 28217
Звезда &quot;Квартала&quot; посветила голым бюстом посреди поля
Звезда "Квартала" посветила голым бюстом посреди поля
6
 Просмотров: 13213
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 6984
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 5013
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 3267
Програмы
YouTube начнет вставлять рекламу во все видео и брать плату с пользователей
YouTube начнет вставлять рекламу во все видео и брать плату с пользователей Просмотров: 1917
Clubhouse на Android заработал в Украине
Clubhouse на Android заработал в Украине Просмотров: 81
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
 Просмотров: 459
Google создал приложение для выявления кожных заболеваний
Google создал приложение для выявления кожных заболеваний Просмотров: 117
Марк Цукерберг создал собственную версию Clubhouse
Марк Цукерберг создал собственную версию Clubhouse Просмотров: 45
Больше всего комментируют
6
Депутаты разрешили русский язык
5
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
3
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
3
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
3
Возле российского посольства сожгли Кремль
Голосов: 2033
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть