Facebook назвал наибольших распространителей фейков в мире

Facebook назвал страны, что больше всех распространяют фейки. Фото: pixabay.com

Россия, Иран, Мьянма, США и Украины стали инициаторами большинства операций по дезинформации как внутри страны, так и за рубежом.

Такие вывод сделали в Facebook за четыре года. Заявляют, что с 2017-го обнаружили кампании по дезинформации в более 50 странах. Всего таких операций было 150, сообщает The Washington Post.

Россия возглавила рейтинг поставщиков лжи: за четыре года там обнаружили 27 операций по воздействию. Из них 15 связаны с расположенным в Санкт-Петербурге Агентством интернет-исследований (ИRА) или другими организациями, связанными с Евгением Пригожиным, российским олигархом, тесно связан с президентом России Владимиром Путиным. Еще четыре российские сети связаны с кремлевскими спецслужбами, а еще две - с сайтами российских СМИ.

Вторым в списке оказался Иран с 23 недостоверными сетями.

В последние годы ни одна другая кампания влияния в социальных сетях не достигла масштабов российской деятельности 2016 года. В 2017-м Facebook обнаружил большую операцию по влиянию, в ходе которой российское Агентство интернет-исследований подвергло 126 млн пользователей политической дезинформации перед выборами.

С началу 2020 году в Facebook обнаружили и удалили сеть российской военной разведки. Она была сосредоточена на Украине и соседних странах. В частности создала фейковых персонажей, которые работали на форумах для ведения блогов и в различных социальных сетях. Некоторые из них выдавали себя за журналистов.

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Переломным моментом в недавней истории операций по воздействию на Facebook называют период выборов в США 2020 года.

Все больше игроков взяли пример с России и начали операции по дезинформации в своих странах. Сюда относятся сети теневых фирм по связям с общественностью, которые иногда действительно работают на обе стороны внутри страны, а также политиков, маргинальных политических групп и правительств. Скоординированные усилия по дезинформации стали более изящными и дорогими.

"Сначала операции по дезинформации были элитным видом спорта, но теперь в игру входит все больше и больше людей", - говорит глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

Странами, которые чаще всего подвергались иностранных операций по дезинформации, стали США, Украина, Великобритания, Ливия и Судан.

Европейский Союз обвинил Россию и Китай в проведении целенаправленных кампаний по подрыву доверия к западным вакцинам от коронавируса. Обе страны активно продвигают в мире вакцины собственного производства. ЕС уверен, что их "вакцинная дипломатия" сопровождается фейками и манипуляциями. Для этого Китай и Россия используют соцсети и государственные СМИ.