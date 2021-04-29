Россия и Китай распространяют фейки о западных Covid-вакцинах - ЕС

Росія і Критай розпускають фейки про західні вакцини від коронавірусу. Фото: ukrinform

Европейский Союз обвинил Россию и Китай в проведении целенаправленных кампаний по подрыву доверия к западным вакцинам от коронавируса.

Об этом говорится в отчете Евросоюза.

Сообщается, что обе страны активно продвигают в мире вакцины собственного производства. ЕС уверен, что их "вакцинная дипломатия" сопровождается фейками и манипуляциями. Для этого Китай и Россия используют соцсети и государственные СМИ.

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В России ставили под сомнение процедуры и политическую беспристрастность Европейского агентства по лекарственным средствам, которое регистрирует препараты от коронавируса.

Россия также обвиняла Украину в "геноциде" из-за отказа покупать вакцину российского производства. РФ критиковала Грузию после того, как страна отказалась прививать граждан "Спутником V". Также в Кремле хвалили правительство Беларуси за борьбу с коронавирусом и сотрудничеством с Москвой.

В то же время Китай пытается представить свои вакцины как "глобальное общественное благо" и уверяет, что они доступны и стабильны в поставках. Зато западные вакцины там обвиняют в политизации процесса и создании "вакцинного разрыва".

В Словакии проверяли российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и нашли чужеродные клетки, которые не должны быть в препарате.