Еврокомиссия добавила "ВКонтакте" и Telegram к пиратским сайтам

"ВКонтакте" отмечали, что ведут борьбу с пиратским контентом. Фото: pixabay

Российскую социальную сеть "ВКонтакте" Европейская комиссия включила в список ресурсов, способствующих распространению пиратского контента.

Также в списке оказался мессенджер Telegram, сообщили в соответствующем документе Европейской комиссии - "Список наблюдения за подделками и пиратством".

По российской сети "ВКонтакте" отметили: "Правообладатели сообщают, что пользователи VK.com могут иметь несанкционированный доступ к фильмам и телевизионных шоу, в том числе с помощью встроенных видеопроигрывателей, а также книг, в том числе учебников".

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Также предупредили, что в группах пользователи могут делиться, загружать и скачивать контент. "ВКонтакте" отмечали, что ведут борьбу с пиратским контентом.

По сети Telegram, зарегистрированной в Великобритании с операционным центром в Объединенных Арабских Эмиратах, в Еврокомиссии говорят: "Telegram включено в этот список наблюдения, поскольку заинтересованные стороны сообщают о недостаточной реакции Telegram на сообщения о нарушениях".

Кроме обмена сообщениями, в Telegram есть публичные каналы, где можно обмениваться пиратским контентом. В то же время Telegram заявлял об удалении последнее время недозволенного контента в течение суток, а также о борьбе с другими видами неприемлемого контента, например, с террористической пропагандой и жестоким обращения с детьми.

Новые правила для технологических гигантов Facebook, Amazon, Google представит Европейская комиссия. За нарушение правил будут огромные штрафы, сообщает DW.Проекты "Акт о цифровых услугах" и "Акт о цифровых рынках" имеют конкретные правила, направленные на ограничение влияния глобальных интернет-компаний на рынок ЕС.