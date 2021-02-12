Это было мощно - заработал первый украинский ядерный реактор

Заработал первый украинский ядерный реактор фото: ukrinform.ua

12 февраля 1960-го в Киеве вступил в строй 1-й украинский ядерный реактор ВВР-М.

Реактор имел мощность 10 МВт. Он производил изотопы высокой активности. Также его использовали для проведения экспериментов в области физики нейтронов и исследований процессов облучения материалов.

Реакторы ВВР-М построили в Киеве 1960-го, в проекте не было указано срок его эксплуатации. Такие реакторы после модернизации работают и сейчас. Хотя после многочисленных модернизаций и усовершенствований технические характеристики их уже разные.

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Характерной особенностью киевского реактора является фиксированное расположение стержней регулирования системы управления и защиты, занимающих центр АКЗ, образуя "СУЗевский крест". Спектры нейтронов в реакторе охватывают интервал энергий нейтронов от 10-10 до 20 МэВ.

26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошли 2 тепловых взрыва, которые полностью разрушили реактор. На крыше начался пожар. Впоследствии остатки активной зоны 4-го реактора расплавились. Смесь из расплавленного металла, песка, бетона и частичек топлива растекалась под реакторными помещениями. В результате аварии произошел выброс радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода-131 - период полураспада 8 дней, цезия-134 - период полураспада 2 года, цезия-137 - период полураспада 30 лет, стронция-90 - период полураспада 29 лет.