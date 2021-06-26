Есть вероятность, что они неземные. Разведка США обнародовала отчет о НЛО

Обнародовали отчет по НЛО. Фото: Shutterstock

Американское правительство заявило, что не имеет объяснений десяткам неустановленных летающих объектов, увиденных военными пилотами.

Это не исключает вероятности того, что предметы являются внеземными, говорится в отчете директора Национальной разведки США.

Говорится о 144 сообщениях о явлениях, обнаруженных с 2004 года, все, кроме одного, остаются непонятными.

Конгресс потребовал отчета после того, как американские военные сообщили о многочисленных случаях объектов, которые видели хаотическое перемещение в небе.

Большинство из 144 зарегистрированных случаев "неидентифицированных воздушных явлений", называемые UAP (НЛО), поступивших за последние два года после того, как ВМС США ввели стандартизированный механизм отчетности.

В 143 из зарегистрированных случаев они "не имеют достаточной информации в наборе данных, чтобы дать случаев конкретные объяснения".

В отчете отметили, что "нет четких указаний на то, что существует какое-то неземное объяснение" для летающих объектов, но также не исключил его.

Предполагают, что некоторые из них могут быть технологиями других стран, таких как Китай или Россия, другие могут быть естественными атмосферными явлениями, такими как кристаллы льда, а некоторые могут быть "связаны с разработками и классифицированными программами американских структур".

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Разведывательное управление Министерства обороны США опубликовало 154 страницы результатов испытаний Пентагона, в котором говорится о хранении обломков НЛО и исследований над ними.