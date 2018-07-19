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четверг, 19 июля 2018 13:19

Еще ближе к космосу: Blue Origin провела испытания

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Компания Blue Origin провела успешное испытание суборбитального корабля New Shepard.

В пассажирском кресле ракеты был манекен по имени Скайуокер, передает Spaceflight Now.

Капсулу и маршевую ступень ракеты контролируемо вернули на Землю. Подготовка к запуску велась на стартовой площадке в Техасе. По итогам тестов компании Blue Origin удалось поднять аппарат выше формальной границы космоса и успешно посадить ускоритель ракеты и капсулу. Во время полета также проверялись новые механизмы для контроля давления в капсуле.

  lue Origin успешно испытала пассажирскую капсулу своей ракеты. Фото: spaceflightnow.com
lue Origin успешно испытала пассажирскую капсулу своей ракеты. Фото: spaceflightnow.com

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Капсула для пассажиров вовремя включила дополнительный двигатель, который послал ее выше, чем когда-либо. Приземления капсулы на парашютах прошло успешно.

  lue Origin успешно испытала пассажирскую капсулу своей ракеты. Фото: spaceflightnow.com
lue Origin успешно испытала пассажирскую капсулу своей ракеты. Фото: spaceflightnow.com

Разработчики считают, что экипаж корабля будет состоять из трех человек, а на его борту во время полета смогут находиться несколько пассажиров.

"Все могло произойти сегодня, но это был наилучший возможный результат", - говорит председатель стратегии продаж в Blue Origin Ариана Корнелл. Она участвовала в прямом эфире запуска.

  lue Origin успешно испытала пассажирскую капсулу своей ракеты. Фото: spaceflightnow.com
lue Origin успешно испытала пассажирскую капсулу своей ракеты. Фото: spaceflightnow.com

Американская компания SpaceX запустит людей на орбиту Луны посреди 2019-го. Коммерческий запуск перенесли с конца нынешнего года.

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Дата
19
июля

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