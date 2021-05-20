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четверг, 20 мая 2021 12:23

Две недели без подзарядки: стартовала продажа Huawei Band 6

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Китайская компания Huawei начала продажи умных часов Huawei Band 6. Производитель обещает две недели работы без подзарядки.

Huawei Band 6 получил большой 1,47-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей разрешением 194×368 пикселей. Рамки Huawei Band 6 стали более тонкими до минимальных 0,75 мм, а уровень водонепроницаемости составляет 5ATM, сообщает 24tv.ua.

Автор: 24tv.ua
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Кроме того, новинка получила боковую кнопку, которая делает пользование устройством значительно комфортнее.

Умные часы поддерживают 11 профессиональных режимов тренировок, а также 85 режимов, среди которых занятия фитнесом, игры с мячом и различные виды танцев.

Добавили также режим "Скакалка" с функцией подсчета прыжков, в том числе количества последовательно сделанных прыжков. Смарт-часы Huawei имеет функцию автоматического определения шести спортивных режимов: бег и ходьба в помещении и на улице, упражнения на эллиптическом и гребном тренажерах.

Huawei Band 6 отдельно фиксирует беговую расстояние, время, скорость, темп, сожженные калории, частоту сердечных сокращений и пульсовые зоны в режиме реального времени и выдает подробный отчет о тренировках.

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Часы также предлагают: отслеживание качества сна, контроль уровня стресса, круглосуточный мониторинг частоты сердечных сокращений.

Цель этих функций - точно отслеживать изменения состояния здоровья пользователя и давать рекомендации по улучшению соответствующих параметров.

Для женщин в Huawei Band 6 представили функцию мониторинга менструального цикла, которая помогает следить за различными важными параметрами и готовиться к важным жизненным событиям.

Одним из главных преимуществ Huawei Band 6 является высокая автономность. Умные часы могут функционировать до 14 дней на одном заряде, а 5 мин. подзарядки ему достаточно для того, чтобы проработать два дня.

Благодаря магнитному зарядному устройству Huawei Band 6 поддерживает функцию быстрой зарядки. Энергоэффективный чип и интеллектуальные алгоритмы энергосбережения увеличивают время пользования устройством.

Huawei Band 6 появился в магазинах с 13 мая. Рекомендованная цена новинки составляет 1699 грн. Однако с 13 по 30 мая будет действовать специальное предложение: Huawei Band 6 можно будет приобрести по цене от 1444 грн, а Huawei Watch Fit - от 2888 грн.

Китайская компания Xiaomi запатентовала новый футуристический смартфон. Он имеет вид слайдера с двумя экранами. Механизм, который позволяет сдвигать часть корпуса.

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