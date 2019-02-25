"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - ученый

Рак на втором месте по развитию болезней. Фото: Сергей Старостенко

Одна из ключевых задач для молекулярной биологии - изучение рака, рассказал журналу "Країна" кандидат биологических наук Александр Скороход.

"Онкологические заболевания уступают только сердечно-сосудистым. Это определенный вызов для ученых: найти одну таблетку или несколько, которые могли бы помощь бороться с раком. Многочисленные исследования показывают, что онкозаболевания очень индивидуальны. Зависят от образа жизни человека, тип рака или подтипа", - говорит специалист.

Над изучением рака многие лаборатории из разных стран мира работают совместно. По словам Скорохода, в мире почти нет лабораторий, работающих изолированно.

"Наша лаборатория совместно с лондонской занимались изучением сигнальных путей. То есть как информация от поверхности клетки поступает в ядро, где ДНК есть. Во время исследования изучали взаимодействие между белками этого пути, как белки мигрируют в ядро ​​и какие эффекты там вызывают. Наш сигнальный путь связан с развитием онкозаболеваний. Потому что мутации в белках этого пути приводят к различным видам рака. Можно использовать результаты, чтобы диагностировать рак", - говорит ученый.

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По словам ученого, важно определить, какие гены активируются при болезнях. Благодаря этому можно определить 10-20 основных генов, которые вызывают рак.

Полную версию интервью с Александром Скороходом читайте в ближайшем выпуске журнала "Країна".