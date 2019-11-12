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вторник, 12 ноября 2019 14:33

Депутаты сделали первый шаг к отмене 100 специальностей

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Депутаты сделали первый шаг к отмене 100 специальностей
zhitomir.today Высшее образование: планируют отменить лицензию для более 100 специальностей

Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект, в котором речь идет о совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования. Изменения внесут в некоторые законодательные акты.

Предлагают отменить лицензирование около 100 специальностей. Зато оставят лицензирования лишь уровней высшего образования, а также повысят требования к лицензиатам при подготовке специалистов так называемых регулируемых профессий, сообщает Укринформ.

Целью законопроекту №2299 является урегулирование таких сфер, как лицензирование образовательной деятельности, поступлении на обучение для получения высшего образования, реализация междисциплинарных образовательных программ, а также отдельных вопросов по обеспечению качества высшего образования, форм его получения, требований к руководителю учреждения, Национальной рамки квалификаций.

В то же время предлагают реализовать новые инициативы по вступлению на обучение для получения высшего образования. Они направлены на расширение доступа к высшему образованию для жителей временно оккупированных территорий, внедрение мотивационного письма при поступлении, учета достижений на международных олимпиадах, увеличение удельного веса творческих конкурсов в конкурсных баллах, урегулирование вопроса о приеме иностранных граждан, установление обязательности единого вступительного экзамена по иностранного языка.

Предлагают урегулировать вопрос доступа к высшему образованию и заключения договора об обучении между учреждением высшего образования и поступающим, предусмотреть применение технологий внешнего независимого оценивания для измерения результатов обучения, полученных на основе профильной среднего образования и профессиональной перед высшими образования (образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста), на первом (бакалаврском) уровне (образовательно-квалификационном уровне специалиста), и их использование наряду с другими результатами для приема в вузы, для аттестации зд бувачив высшего образования, а также применение Единого государственного квалификационного экзамена для аттестации лиц, получающих степень на бакалаврские и магистерские уровнях высшего образования.

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Законопроектом предусматривает создание условий для развития междисциплинарных образовательных программ, образовательных программ общего и двойного диплома, отказ от диплома государственного образца, укрепление статуса исследовательского университета, внедрение дуальной формы получения образования.

За это решение проголосовали 311 народных депутатов.

Украинский центр оценивания качества образования разместил актуальные характеристики сертификационных работ на ВНО-2020.

В ней указано структуру теста, количество и типы задач, приведена схема начисления тестовых баллов и количество баллов, которые можно получить, правильно выполнив все задания теста. Также указано время, отведенное на выполнение теста.

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