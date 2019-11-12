Депутаты сделали первый шаг к отмене 100 специальностей

zhitomir.today Высшее образование: планируют отменить лицензию для более 100 специальностей

Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект, в котором речь идет о совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования. Изменения внесут в некоторые законодательные акты.

Предлагают отменить лицензирование около 100 специальностей. Зато оставят лицензирования лишь уровней высшего образования, а также повысят требования к лицензиатам при подготовке специалистов так называемых регулируемых профессий, сообщает Укринформ.

Целью законопроекту №2299 является урегулирование таких сфер, как лицензирование образовательной деятельности, поступлении на обучение для получения высшего образования, реализация междисциплинарных образовательных программ, а также отдельных вопросов по обеспечению качества высшего образования, форм его получения, требований к руководителю учреждения, Национальной рамки квалификаций.

В то же время предлагают реализовать новые инициативы по вступлению на обучение для получения высшего образования. Они направлены на расширение доступа к высшему образованию для жителей временно оккупированных территорий, внедрение мотивационного письма при поступлении, учета достижений на международных олимпиадах, увеличение удельного веса творческих конкурсов в конкурсных баллах, урегулирование вопроса о приеме иностранных граждан, установление обязательности единого вступительного экзамена по иностранного языка.

Предлагают урегулировать вопрос доступа к высшему образованию и заключения договора об обучении между учреждением высшего образования и поступающим, предусмотреть применение технологий внешнего независимого оценивания для измерения результатов обучения, полученных на основе профильной среднего образования и профессиональной перед высшими образования (образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста), на первом (бакалаврском) уровне (образовательно-квалификационном уровне специалиста), и их использование наряду с другими результатами для приема в вузы, для аттестации зд бувачив высшего образования, а также применение Единого государственного квалификационного экзамена для аттестации лиц, получающих степень на бакалаврские и магистерские уровнях высшего образования.

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Законопроектом предусматривает создание условий для развития междисциплинарных образовательных программ, образовательных программ общего и двойного диплома, отказ от диплома государственного образца, укрепление статуса исследовательского университета, внедрение дуальной формы получения образования.

За это решение проголосовали 311 народных депутатов.

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