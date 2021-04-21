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среда, 21 апреля 2021 11:42

Delfast запускает производство электровелосипедов в Украине

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Delfast запускает производство электровелосипедов в Украине
Delfast запускает производство электровелосипедов в Украине фото: tehnot.com

Украинский стартап Delfast запускает производство электровелосипедов на базе киевского предприятия АО "ЭЛМИЗ". Соответствующее соглашение подписали 7 апреля.

"ЭЛМИЗ"будет помогать стартапу с освоением серийного производства, сообщает НВ.

Delfast планирует изготовить первые пять электровелосипедов в течение мая. К концу 2021 года планируют увеличивать объемы производства до 50 единиц в месяц.

"ЭЛМИЗ" имеет все необходимые ресурсы, экспертизу, высококвалифицированных инженеров и персонал для производства продукции Delfast в Украине. Компания имеет огромный опыт производства сложной электроники, космических систем и зарядных станций для электротранспорта, а потому сможет создать комфортные условия для производства электровелосипедов в соответствии с нашими требованиями", - рассказал основатель Delfast Данил Тонкопий.

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В Delfast также отметили, что эта сделка стала первым шагом к запуску собственного производства электробайков в Украине.

Электробайки Delfast приняла на вооружение полиция мексиканского города Мехикали. Кроме того, украинской разработкой активно интересуются и в полиции США.

В Киеве в течение 60 дней будут тестировать систему автоматической фотофиксации фактов нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств. Это будет происходить на улице Бассейной, вблизи Бессарабской площади. Фиксация нарушений будет осуществляться без инспекторов по парковке.

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Дата
21
апреля

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