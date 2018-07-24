Что становится причиной агрессивного поведения на дороге

Агрессия на дороге одного водителя приводит к цепной реакции. Фото: kk-auto.com.ua

Агрессия на дороге одного водителя приводит к цепной реакции. Езда становится опасно.

90% людей уверены, что хороший жест от одного водителя побуждает к вежливости, сообщают в "Сніданок с 1 + 1".

Исследование провели британские ученые из Лондонской школы экономики. Опросили 9 тыс. водителей из 15 стран Европейского Союза. Половина опрошенных водителей сказали, что на агрессивные действия на дороге реагируют со злостью. Кроме того, стараются не уступить.

"Человек на эмоциях не может адекватно реагировать в критической ситуации. На дороге все негативные стороны обычно усиливаются. Есть даже отдельное понятие - это дорожная агрессия. Его ввели в США еще 20 лет назад. Оно связано с тем, что люди за рулем ведут себя еще более агрессивно. Это часто становится причиной аварий ", - говорит дорожный инструктор Влад Антонов.

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Эмоциональным взрывам на незнакомых людей влияет общий эмоциональный фон в стране. Также когда кто-то вмешивается в личное пространство человека, риск эмоционального взрыва возрастает.

Специалисты советуют заняться спортом. Это снимает напряжение. Контрастный душ также действенный антистресс.

Каждый день взрослые сталкиваются с множеством проблем, по которым возникает стресс: на работе, на улице, дома. А тут еще и дети ведут себя не всегда вежливо. Даже маленький непослушание может стать причиной нервного взрыва для родителей. Поэтому важно научиться сдерживать свою агрессию, чтобы не срываться на своих детях.