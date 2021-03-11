Что нужно знать будущему айтишнику

Школы с хорошей репутацией дорожат своим именем и готовы дать учащимся определенные гарантии

Сегмент ИТ динамично развивается, предоставляет студентам интересные возможности для развития, заработка. Главное, получить соответствующее образование и иметь необходимые для работы навыки, таланты. На данный момент именно айтишники в Украине имеют достойный уровень оплаты труда и реальные возможности для карьерного роста, постоянного повышения уровня заработной платы. Курсы программирования в Киеве помогут получить востребованную специальность и реальные практические навыки. Расскажем, что они дают, как правильно выбрать школу.

От чего зависит уровень знаний

Тут момента два:

• от качества преподавания;

• от усердия самого студента.

Если вы заплатили и ждете результат, ни к чему хорошему это не приведет — нужно работать. Под работой подразумевается постоянное обучение, стремление к самосовершенствованию, в том числе самостоятельные занятия. Запомните: никто ничего вам не должен, кроме стандартной программы.

IT — это не простые деньги, тут многое зависит от квалификации программиста и его способности, стремления постоянно учиться и повышать уровень квалификации. Знания быстро устаревают, и если ваши утратили актуальность, на шаг впереди окажется специалист, прошедший переподготовку.

Подходит ли это вам — тоже важный вопрос, поскольку программирование подходит не всем. Если есть желание, конечно, пробуйте, но будьте готовы к любому исходу. Реально оцените собственные способности, усидчивость, желание обучаться, уровень знаний.

Диплом — относительная ценность

Известно немало айтишников-самоучек или тех, чьи дипломы не проверялись, но знания не вызывали сомнений. Делайте ставку на реальный профессиональный уровень, постоянно повышайте его, а остальное уже вторично. Хорошая школа большую часть времени уделяет практике, а не теории. Это позволяет выпускать специалистов, готовых к работе.

Школы с хорошей репутацией дорожат своим именем и готовы дать учащимся определенные гарантии.